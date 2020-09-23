今日廣場》黃柏堯／挖掘台灣下一個獨角獸

黃柏堯／大千實體搜尋引擎(大千搜尋)創辦人兼CEO
近年各國政策都大力鼓吹創業，創業不僅是個人尋求發展的道路，也是國家經濟推進的動力，根據創業精神暨發展機構（GEDI）的資料顯示，台灣在全球 130 個國家中，創業指數位居全球第八、亞洲第一，由此可見台灣人民對於創業的熱情。
然而互聯網潮流歷經三十年發展，仍未誕生一個走出國門的網站或App，反觀同樣是小國的以色列，源源不絕的創新被國際譽為創業強國，吸引了Facebook、Google、英特爾等大廠設立研發中心，由此我們必須省思國內創業政策，為何無法應對國際的競爭能力。創業不僅考驗創業家的應變能力，也考驗政策的因應能力，若創業環境無法扶持新創走出國門，或是無法複製過去成功模式，以結果論斷就是失敗的政策，台灣除了80年代創立的台積電，為何難以再造下一個市值百大獨角獸? 以下依據筆者親身投入創業的經歷，論述國內創業環境與政策的問題，也提出政策因應與調整之道，希望能藉此拋磚引玉，為台灣創業的未來發展方向指引道路。
跳脫年輕有為的政策，由創意導向創新思維
年輕人對互聯網融入較快，加上創業有成的案例增加，「年輕」似乎成了創業成功的代名詞，且早期將矽谷的創新複製後，應用在大陸市場也獲得了成功，所以比拚「速度」也成為了成功的條件。受到「年輕」「速度」思潮影響，政府政策則鼓勵學生趕快創業，似乎認為國家未來發展願景，必須倚仗學子們的創意去開創。事實上「年輕」「速度」並非成功的要素，「時機」才是最重要的關鍵，互聯網發揮創意俯拾皆機會的時機已過，未來發展機會更傾向於顛覆性創新，然而沒有具備產業一定的歷練與洞見，實難有大格局創新，就像過去生成「晶圓代工」構想，非專業人士則難以發揮此構想，如何突破「物聯網」發展瓶頸，非專業人士也難以找到問題癥結。政府政策把沒有社會經驗、沒有產業知識的「創業新兵」送上戰場，在互聯網成功率低靡的時機點，猶如組織敢死隊在市場拚搏，最終結果只會增加國內資源的內耗。
目前政策較多資源支持學生創業、青年創業次之，創業環境中充斥著貶低大齡的氛圍，許多國內活動與相關資源，例如創業比賽、優惠貸款等，會把超齡的創業者刻意排除，甚至規定創辦人超過45歲便無法申請，無視創業團隊也有青創成員，這個環境似乎遺忘中年大叔的資源需求，難道年紀變大就做不到創新嗎？但諷刺的是，台灣對全球影響力最大的企業- 台積電，卻是張忠謀56歲時所創立，根據MIT史隆管理學院2018年調查報告指出，即便50∼60歲區間的創業者，成功的可能性甚至比20∼30歲的創業者高上2.5倍，這不表示要把中年大叔看做創業菁英，但起碼要得到一樣的資源與友善對待，否則在「年輕有為」政策下，可能沒有找到下一個祖克柏，就把下一個張忠謀給封殺了。
調整既有模式與做法，避免扼殺顛覆性的創新
政府鼓勵創業應有顛覆性的創新，然而創業環境若無相應的調整做法，過於創新的構想其實更容易被既有模式所扼殺，在此以「晶圓代工」做為引喻說明，倘若當年「晶圓代工」構想能參加創業競賽，最終的結果會如何呢? 先不論專業背景不同評審們，達成一致理解的難度，我們先推敲競賽Q&A邏輯，可能會詢問下列兩個問題:
問題一:「半導體都是 IDM (Integrated Device Manufacturers)，你的客戶目前在哪裡?」
問題二:「半導體設計十分保護智慧財產，誰會把設計交由你代工?」
若「晶圓代工」產業鏈尚未成形，上述問題無論如何答覆，都難以說服評審對可行性的質疑，創新若沒有接近現實的基礎，大多讓人產生疑慮遭到否決，所以競賽勝出的項目，常是易於理解驗證的創意而非創新，其結果往往是著眼於眼前的多，預見於未來的少，顛覆創新越大，淘汰機率越大。此外，對於產業領域存在的認知，與創業者洞悉觀點不同之時，也不適合投入該領域的競賽，筆者以自己經歷做範例，許多單位推廣物聯網舉辦競賽，雖然打著物聯網創新的旗幟，但評審們普遍認知「物聯網就是聯網裝置的服務」，故認為應從電子裝置的應用服務發掘創意，但筆者認知的物聯網觀點，指向更為宏觀的線下萬物 (聯網裝置只是線下服務的一小部分)，因此提出的是搜尋萬物的線下搜尋引擎，然而參與這類競賽立基觀點不同，毫無懸念多在書審階段便遭淘汰。
接著，探討政府制定的投資政策，是否可以複製過去成功的經驗? 我們同樣以台灣成功典範的「晶圓代工」做為引喻，推演國發基金是否有機會投資台積電，藉以檢視政府的創業投資政策效用。因為國發基金不擔任主導性投資人，創業者必須先爭取主導性投資者的投資，然而「晶圓代工」雖符合產業鏈的合作利基，但前期無法驗證商業模式，而且需求的資本支出十分龐大，無論投資者或審核委員，必然難以卸下高風險的疑慮，按照既有的投資模式與做法，可以斷言被投資的機率應該不大。當年若非政府主導產業佈局的遠見，以及張忠謀的資歷與聲望等因素，否則「晶圓代工」構想極有可能胎死腹中，所以張忠謀對於台積電的成功曾直言:「沒有李國鼎，就沒有台積電」，足見當年產業佈局政策功不可沒。由以上陳述可以了解，成功的項目要事後諸葛容易，但要事前洞察卻是十分困難，發掘創新其實需要調整不同的視野，三十年來像台積電這樣的獨角獸不是沒有，只是被既有的模式與做法埋沒了。
發掘顛覆性創新，需要的視野與做法
為什麼創造獨角獸 (這裡定義具有成為全球市值百大潛力企業) 如此重要? 我們以台灣唯一進入全球市值百大的台積電為例，說明它所締造的成就，對於台灣人民的意義。 去年台積電蟬聯全國繳稅第一，是繳稅第二名鴻海的三倍，佔全國稅額約一成，創造的半導體產業鏈總值占GDP 15%，並帶動國內二十多萬個就業機會。獨角獸企業對國內經濟的鉅大影響可見一斑，就算三十年挖掘一個獨角獸，對於國內經濟也是具有鉅大的推升動力，雖然投資獨角獸需要更大的資金與風險，但比起國內大多數投資因資金限制，僅能投資國內中小企業的發展，獨角獸則相對擁有更好的效益，例如，國內投資新創成功的比例若為1/10，就算締造成千上萬筆投資新創成功的加總，仍不及全球百大的獨角獸的投資回報與社會貢獻，所以政府政策應聚焦在如何挖掘顛覆性創新，並集中資金規模協助獨角獸企業拓展，才能締造國家經濟發展的下一個榮景。
發掘顛覆性創新需要甚麼視野與做法? 發掘顛覆性創新其實不難，首先需調整的是未來的視野，需要在未來的系統中分析其產業鏈，才能看到它所帶來的真正價值，許多投資人審視標準在解決現在的痛點、比較對手的競爭優勢、目前的客戶在哪裡等問題，然而這些問題未必可以發掘顛覆性創新，誠如所述的「晶圓代工」範例，這已成為台灣創業環境司空見慣的現象，不僅投資人的思維需要做調整，創業政策也需要制定更高的發展目標，才能創造項目未來更好的投資效益與競爭能力。顛覆性創新通常對應主流趨勢或潮流，例如「物聯網」、「共享經濟」、「工業4.0」等，若要評量項目的發展潛力，可以依據其匯流主流趨勢的多寡，做為發展影響力的指標，對於商機估算方面，則可參酌現有市場上下供應鏈涵蓋的產值，便可評估其市場發展潛力。
以更效能的創業政策，締造更友善的創業環境
全球創業觀察（GEM）2019年報告指出，台灣每百人約23人從事創業活動，然而國內支持的資金與資源短缺，形成相互侵蝕資源的惡性循環，台灣創業發展的政策，需摒除低質量的「萬眾創新」做法，應調整為「量少質精」的策略，才能有效地發揮資源效益發掘獨角獸，而且台灣資金與市場規模不若中美大國，需要傾全國之力集中火力，才能博得更大的成功機會。對於具備獨角獸潛力的項目，不僅僅是提供資金支持與法規調整，政府亦需引領成為主導性投資人，掌理培育發展與投資計畫等，以展示政策的決心與意圖，就像當年發展半導體產業，政府培育菁英到美國研究半導體，開啟了半導體產業的創業潮流，整個投資業界跟隨政府腳步，達到集中資金與資源的綜效。對於施行細節方面，實際上不可能前期制定完整，為彌補政策的務實性與應變性不足，可以向社會徵求新業態、新模式的策略建議，以達到政策應變的彈性與適用性。
創造友善的創業環境的實踐目標是，創業者不必受到年齡限制，也無需動用特有人脈與關係，資源便可支持具有發展潛力的項目，讓顛覆性創新都可獲得成功發展的機會。對於新創國際化發展策略，鼓勵企業在草創之初就有國際化思維，然而政府也需提供必要創育輔導，以提升新創團隊的整備工作與國際化能力，並協助新創在國內快速建立基礎以及驗證商業模式，然後鏈結國際資源走向規模化發展。
每個被發掘的顛覆性創新，都需視為趨勢潮流的智慧寶庫，新創發展初期條件極為有限，創業者多從窄小人脈中組建團隊，難有頂尖人才與完整分工機制，為確保項目成功之必要，且摒除因人廢事的想法，政府需協助人才引進與團隊重組，方可打造全世界競爭的戰鬥隊伍。當創辦人的經驗尚無法管理團隊能力之時，也可以參酌矽谷專業創投公司，發展EIR (Entrepreneur in Residence) 的「駐點企業家」制度，解決團隊經營問題並提升管理效能。面對國際新創競爭日益激烈，政府需要更彈性更有為的政策，才能在國際競爭的洪流中逆流而上，以上是筆者提供的淺見，希望引領國內創業政策更具效能與競爭力，進而創造未來更宏觀的發展願景。
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