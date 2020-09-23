今日廣場》黃柏堯／挖掘台灣下一個獨角獸

黃柏堯／大千實體搜尋引擎(大千搜尋)創辦人兼CEO





跳脫年輕有為的政策，由創意導向創新思維

調整既有模式與做法，避免扼殺顛覆性的創新

發掘顛覆性創新，需要的視野與做法

工業4.0

以更效能的創業政策，締造更友善的創業環境

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