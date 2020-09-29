名家論壇》盧燕俐／0056居然賠的比0050多，原因是…

「不是說高股息ETF最穩了嗎？為何我買的0056近一個月績效-5.76％，還輸給0050的-3.39％，該加碼攤平嗎？還是再等等？」近期台股大回檔，深受小資族喜愛的台股ETF，投報率也跟著下滑，不少人焦急地找答案。
根據統計，截至九月上旬，台股ETF中，受益人數前三名，分別是：元大高股息(0056)、元大台灣50(0050)，及國泰永續高股息(00878)，值得注意的是，第二名和第三名差距不大，只差約600人，顯示台灣基金投資人對「高股息」商品情有獨鍾。
只是隨著外資從9月17日起，連續7個交易日賣超，台股也略顯疲態，目前力守前波低點12144。而近期才進場的小資族，猛然驚覺，「原來高股息ETF也會跌，不像傳說中的傻傻買，一定穩賺！」
其實，我在這個專欄裡，曾多次提及，當全球股市發生系統性風險時，除了反向型ETF(像是台50反一，代號00632R)之外，所有兩倍型、原型ETF，都會隨之下跌。例如，2008年金融海嘯，0050大跌43％，0056也沒有相對抗跌，重挫48％，幾近腰斬。
所以，投資人看到「高股息」三個字，就與「波動低」「不會跌」畫上等號，真的是誤會一場。高股息ETF連結的是配息較佳的股票，但當全世界景氣步入修正或衰退，企業獲利下降，股價和股息跟著縮水，也是可理解之事。
再以衡量基金波動度的標準差來看，標準差越大，通常表示波動幅度也越大。0050的標準差為26.5％，0056是26.2％，00878掛牌才兩個月，波動度31.7％雖不見得具十足代表性，卻也顯示，這幾檔股票型ETF無論漲跌，就算比中小型或上櫃基金動輒35％以上標準差，來的稍為平穩一些，但也是震幅不小。
震幅越大，越適合採定時定額的投資方式，即使是0056，建議也應遵循這項原則，才能有效避免追高殺低。而同樣標榜ESG高股息的00878，至9月27日，近一個月績效也是-5.32％，和0056差異不大，倒是凸顯出0050相對抗跌。
主要是0050成分股中，台積電占比過大，高達48％，反觀0056和00878，前十大持股雖有不同，但有多達4檔重疊，包括：華碩、群光、大聯大和微星，只是單一個股占比普遍落在3％到4％之間，更為分散。
換句話說，台積電股價漲跌，將引領0050未來走勢，對台積電有信心的人，可多布局0050，除定時定額之外，每逢淨值下跌一成，可再單筆加碼一次，長線將有機會累積更多利潤。
而缺乏現金流的讀者，鎖定0056和00878，多領一些配息，也是件好事。但必須釐清，00878持有約兩成的金融股，0056則只有5％，歷經全球央行不停降息之後，今明兩年金融股的獲利成長壓力不小，明年股息可能減少，是未來績效的重要變數。
總結來說，想當聰明的投資人，務必做足功課，無須對產品名稱有過多聯想，像是抽了長壽香菸，並不能保證長壽；買了高收益債，也不能保證年年總報酬高收益；買了高股息，也要有面對行情震盪的心理準備，免得淨值一波動，又倉促停扣，失去了長期理財的意義。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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