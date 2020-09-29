名家論壇》盧燕俐／0056居然賠的比0050多，原因是…

「不是說高股息ETF最穩了嗎？為何我買的0056近一個月績效-5.76％，還輸給0050的-3.39％，該加碼攤平嗎？還是再等等？」近期台股大回檔，深受小資族喜愛的台股ETF，投報率也跟著下滑，不少人焦急地找答案。

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

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