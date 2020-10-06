名家論壇》蕭徐行／分歧的保台觀　讓台灣未戰先敗？

在美國川普總統為了勝選刻意操作下，彷彿已戰雲密布的台灣海峽，瀰漫著戰爭一觸即發態勢的兩岸局勢，看來「外張」其實「内弛」；國人對於戰爭應對態度的分歧以及過度期待美國人幫忙打仗的矛盾心態，台灣民眾的怯戰心理讓可能爆發的對外戰爭已然外戰先敗。這樣的民調沒有彰顯台灣人的氣魄，似乎在諭示著這場戰爭的殘局應該如何收拾而已。

●作者：蕭徐行／資深媒體人

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