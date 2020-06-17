初聲／茉莉二手書店　賦予舊書新生命

茉莉書店核心概念。 （圖／製圖 邱郁薇）

茉莉書店店內舒適寬敞。 （圖／攝影 張晉瑋）

執行總監蔡維元認為每本書背後都有故事。 （圖／攝影 張晉瑋）

民眾可帶書到店內的估書台販售。 （圖／攝影 張晉瑋）

走進茉莉書店，店內寬敞的空間、音響播放著古典樂、乾淨的書本排放整齊並詳細分類、乾淨的空間與舒適的座位，賜予這些舊書新的生命，打破一般民眾對二手書店的印象。執行總監蔡維元秉持著「環保、公益、閱讀」三大理念，致力於延續舊書的價值，並投身公益活動，希望將書本的故事與溫度傳遞至整個社會。茉莉書店創始於一九八〇年，原先是位在光華商城的舊書攤。二〇〇二年老闆蔡謨利、戴莉珍夫妻將書攤轉型為二手書店。現任的執行總監蔡維元，是書店的第二代，他畢業於資訊工程學系，為了幫忙家業便從資訊總監開始做起，負責書店工程部與門市間的溝通，現在則是帶領茉莉書店的整體營運。蔡維元認為，每本書背後都有故事，茉莉書店是一個平台，讓這些故事得以傳承下去，也讓社會明白愛物惜物的道理。秉持著絕不放棄每本書的價值，希望打破民眾對舊書店的印象。店內沒有雜亂的書堆，而是一本本有如新書的乾淨書籍，書籍也詳細分類、排序，方便顧客找到需要的書。蔡維元說，二手書募集的方式可以由民眾帶來門市估價，或是自行郵寄，也可以打電話請書店去載貨。曾有過非常愛書的賣書者，將每本書籍都用書套妥善的保存，而他們願意將書籍交給茉莉書店來販售，蔡維元非常感動，期盼這些書籍到了顧客手中，能夠發揮最大的價值。他同時認為，有時書本內的一句話、一個理念，可以改變人的一生。擺設在店內的每本舊書都經過許多步驟整理，除了仔細用布擦拭，有些還會使用除膠劑、去汙劑甚至酒精消毒。為的就是讓每本書不會因為外表的缺失，而失去其原有的價值。談到二手書店的經營關鍵，蔡維元認為是「勤勞」。由於茉莉書店的書源大多都來自於民眾，因此需要積極的去拓展書源。他曾經帶領茉莉書店參與國際書展，希望有更多人知道茉莉書店的存在，同時也能夠拓展書源。在整理書籍方面也不能怠惰，每本收來的書都要當作新書一樣珍惜，並仔細地整理。面對網路書商的激烈競爭，他們通常擁有批發價與低人力成本的優勢，蔡維元認為應該要正向思考，將經營實體書店的困境視為挑戰。因此他堅持茉莉書店的書源必須多元豐富且不乏味，顧客才會有興趣。同時認為實體書店最大的優勢在於「人與人的交流」，當顧客來到店裡尋找需要的書籍，店員給予客製化的諮詢回應，一來一往間就是一種交流。比起網路書商，實體書店能帶給顧客除了書本本身以外的價值，也能打造出與網路書商不同的優勢。他提到，獨立書店的經營者通常擁有屬於自身的理念，並且非常愛惜書籍，書店在社會上的角色是人文風情與知識的傳遞者。而茉莉書店本身的理念是「環保、公益、閱讀」，希望能將這些理念接觸到更多人。茉莉書店致力於舉辦公益活動，蔡維元表示，過去有個計劃是與家扶基金會合作的「閱讀苗圃」。由於許多小朋友缺乏資源，失去閱讀的機會，透過「閱讀苗圃」書屋計畫，讓這些小朋友也能接觸書籍，培養閱讀的習慣並獲取知識，創造出書屋的空間價值。曾有小朋友看書時看到哭，一問之下才知道，是因為故事情節與他的人生經歷相似，也因此打開心房，願意與他人溝通。同時也舉辦多元活動與課程，像是音樂與咖啡等，希望能透過這些活動讓孩童找到內心的志向，並立下人生目標。在經營方面，茉莉書店用來裝書的紙袋，是募集民眾用不到的紙袋，希望能實現環保的理念，同時讓顧客明白，原來自己不要的東西，還是能夠擁有許多價值，應有惜物的概念。「凡沒讀過，都是新的」是茉莉書店的口號，蔡維元希望藉著舊書再讀，提升舊書的價值，同時為環保盡一份心力。曾參與茉莉書店募書，同時也是忠實顧客的邱小姐表示，茉莉書店的募書活動很有意義，是將募得的款項直接捐贈給弱勢團體，比起捐書給他們更有實際意義。而茉莉書店使用的紙袋是從民眾那邊募集而來，也相當的環保，同時肯定他們在公益上的付出。茉莉書店目前在全台有五間分店，分布在臺北、臺中、高雄，其中四間為書店，一間為影音店。談到茉莉書店的未來目標，蔡維元認為將「環保、公益、閱讀」三大理念接觸更多人是最重要的。三年曾參加國際書展擺攤的他，並沒有販售任何書籍，只是希望能讓更多人知道二手書店的存在。若是有人路過，蔡維元便會向他介紹茉莉書店，只要有一個人因此知道茉莉書店，他就覺得很感動，並會一直堅持這樣的理念。每本書背後的溫度與價值是不可忽視的，茉莉書店的存在，就是要將這些意涵不斷的傳承下去，維護這片土地的文化與人文風情。