NOW早報／北韓不挺台灣出席WHA！「反對理由」台人全無奈

2019 新型冠狀病毒( COVID-19 )爆發,台灣近期由於防疫成果出色,深受國外媒體關注,然而於台灣時間 18 日所舉辦的第 73 屆世界衛生大會( WHA ),台灣仍未受到邀請。而根據《韓聯社》報導,北韓雖然沒在會議上發言,但在遞交書面時就表達反對台灣加入 WHA 的立場。

蔡英文總統在昨( 20 )日宣誓就職,展開第二任期,對於外界矚目的兩岸關係,蔡總統在就職演說中表示,雙方都有責任,避免對立與分歧的擴大。然而,自蔡英文 2016 年上任後,北京對台打壓無所不在,美國《外交政策》一篇 「北京正快速地把台灣推向獨立」( Beijing Is Pushing the Taiwanese Toward Independence Hard and Fast )提到,「 5 月 20 日,北京第一公敵蔡英文( Tsai Ing Wen )將就任台灣總統,這是她第 2 任任期,北京的好戰分子推動了蔡英文的大勝利」。文中分析,如果再這樣下去,總有一天「台灣共和國」( Republic of Taiwan )將有可能取代「中華民國」。

▲總統蔡英文 20 日發表第二任的就職演說。(圖/總統府提供)

北韓於文中強調,「應該要警戒某些國家,故意將新冠肺炎這樣的災難利用於不單純的政治目的。無視 WHO 的警告,不採取任何行動, 但是卻將所有責任轉嫁給WHO與其中一個會員國,是非常不負責任的行為。」似乎暗指美國不應將此次新冠肺炎疫情的責任,都歸咎於中國與 WHO 。 針對台灣是否參與 WHA 的議題,北韓指出若讓台灣參加,明顯違背了 WHA 議案,認為該議題本身就不妥當,且強調這是「助長會員國分裂」。今( 21 )日滯留鋒面及西南風增強帶來暖溼水氣,各地都有陣雨或雷雨,有局部大雨或豪雨發生,並留意短時強降雨,其中迎風面的中南部地區雨勢較持續,晚上之後中南部地區雨勢加劇,有局部豪雨以上等級降雨發生的機率,低窪地區慎防淹水,山區需留意坍方、落石、土石流;溫度方面,各地低溫約 22 至 24 度,白天因降雨關係,各地高溫略降約 25 至 27 度。

口罩只要解禁就會便宜很多?行家揭「真相」:完全合理啦





新冠肺炎疫情持續延燒,我國政府推行的「口罩實名制」仍然持續中,不過隨著疫情趨緩、口罩產量增加,不少「解禁口罩出口」、「開放口罩自由市場」的聲量逐漸湧現。對此,就有網友討論「口罩解禁真的會比較好嗎?」貼文引發熱議。網友紛紛回應「原物料漲成這樣,售價跟著漲也合理啦」、「漲價是一定,但看漲幅多少才是重點」、「品質好的話貴很正常吧」、「一片十元我都可以接受」、「反正市場會回歸正常,不要跟風買就好」、「漲是一定會漲,畢竟全球都在搶原物料」、「漲價很合理,在貴都沒詐騙貴,至少能買到合法且衛生又能選擇款式的整盒口罩」、「原物料漲價,售價漲價可接受」。





而對此議題,中衛經理周令怡日前就表示,未來將依照政府指示規範定價,即使政府全權開放給業者自訂,依目前原物料需求仍大於供給,平均漲幅達 118% 的現實,一片賣 5 元恐仍不敷成本。



▲口罩。(圖/讀者提供)

羅志祥 520 謝罪周揚青 寫 7 千字懺情文:對不起我錯了





羅志祥(小豬)昨( 20 )日突然在微博貼出一篇 7 千多字的文章,文中寫道「這一次,我答應妳,由我來跟大家分享,我們的故事」,他從 5 月 1 日開始細數和周揚青交往點滴,直到 5 月 20 日(諧音:我愛你)向對方表示:「對不起,我錯了,很抱歉,最後這一篇,我沒有傳給妳,我選擇公開的方式,完成妳一直想實現的願望!」



▲羅志祥(右) 520 公開 7 千字長文再向周揚青道歉。(圖/羅志祥臉書)

太強!瑞莎正取文大博士班 哭秀榜單:我進了





已歸化中華民國籍的烏克蘭裔女星瑞莎,過去一年多以教練的身分積極培訓台灣韻律體操選手,本身是經濟學碩士的她,日前低調報考文化大學體育學系運動教練研究所博士班, 19 日學校放榜,瑞莎以正取第二名順利錄取,她興奮地在臉書貼出榜單報喜,粉絲驚喜之餘紛紛留言道賀。



▲瑞莎順利考取文化大學博士班。(圖/瑞莎臉書)

※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。