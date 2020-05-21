NOW早報／北韓不挺台灣出席WHA！「反對理由」台人全無奈

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，台灣近期由於防疫成果出色，深受國外媒體關注，然而於台灣時間 18 日所舉辦的第 73 屆世界衛生大會（ WHA ），台灣仍未受到邀請。而根據《韓聯社》報導，北韓雖然沒在會議上發言，但在遞交書面時就表達反對台灣加入 WHA 的立場。

蔡英文總統在昨（ 20 ）日宣誓就職，展開第二任期，對於外界矚目的兩岸關係，蔡總統在就職演說中表示，雙方都有責任，避免對立與分歧的擴大。然而，自蔡英文 2016 年上任後，北京對台打壓無所不在，美國《外交政策》一篇 「北京正快速地把台灣推向獨立」（ Beijing Is Pushing the Taiwanese Toward Independence Hard and Fast ）提到，「 5 月 20 日，北京第一公敵蔡英文（ Tsai Ing Wen ）將就任台灣總統，這是她第 2 任任期，北京的好戰分子推動了蔡英文的大勝利」。文中分析，如果再這樣下去，總有一天「台灣共和國」（ Republic of Taiwan ）將有可能取代「中華民國」。

▲總統蔡英文 20 日發表第二任的就職演說。（圖／總統府提供）

北韓於文中強調，「應該要警戒某些國家，故意將新冠肺炎這樣的災難利用於不單純的政治目的。無視 WHO 的警告，不採取任何行動， 但是卻將所有責任轉嫁給WHO與其中一個會員國，是非常不負責任的行為。」似乎暗指美國不應將此次新冠肺炎疫情的責任，都歸咎於中國與 WHO 。 針對台灣是否參與 WHA 的議題，北韓指出若讓台灣參加，明顯違背了 WHA 議案，認為該議題本身就不妥當，且強調這是「助長會員國分裂」。今（ 21 ）日滯留鋒面及西南風增強帶來暖溼水氣，各地都有陣雨或雷雨，有局部大雨或豪雨發生，並留意短時強降雨，其中迎風面的中南部地區雨勢較持續，晚上之後中南部地區雨勢加劇，有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，低窪地區慎防淹水，山區需留意坍方、落石、土石流；溫度方面，各地低溫約 22 至 24 度，白天因降雨關係，各地高溫略降約 25 至 27 度。

口罩只要解禁就會便宜很多？行家揭「真相」：完全合理啦





新冠肺炎疫情持續延燒，我國政府推行的「口罩實名制」仍然持續中，不過隨著疫情趨緩、口罩產量增加，不少「解禁口罩出口」、「開放口罩自由市場」的聲量逐漸湧現。對此，就有網友討論「口罩解禁真的會比較好嗎？」貼文引發熱議。網友紛紛回應「原物料漲成這樣，售價跟著漲也合理啦」、「漲價是一定，但看漲幅多少才是重點」、「品質好的話貴很正常吧」、「一片十元我都可以接受」、「反正市場會回歸正常，不要跟風買就好」、「漲是一定會漲，畢竟全球都在搶原物料」、「漲價很合理，在貴都沒詐騙貴，至少能買到合法且衛生又能選擇款式的整盒口罩」、「原物料漲價，售價漲價可接受」。





而對此議題，中衛經理周令怡日前就表示，未來將依照政府指示規範定價，即使政府全權開放給業者自訂，依目前原物料需求仍大於供給，平均漲幅達 118％ 的現實，一片賣 5 元恐仍不敷成本。



▲口罩。（圖／讀者提供）

羅志祥 520 謝罪周揚青 寫 7 千字懺情文：對不起我錯了





羅志祥（小豬）昨（ 20 ）日突然在微博貼出一篇 7 千多字的文章，文中寫道「這一次，我答應妳，由我來跟大家分享，我們的故事」，他從 5 月 1 日開始細數和周揚青交往點滴，直到 5 月 20 日（諧音：我愛你）向對方表示：「對不起，我錯了，很抱歉，最後這一篇，我沒有傳給妳，我選擇公開的方式，完成妳一直想實現的願望！」



▲羅志祥（右） 520 公開 7 千字長文再向周揚青道歉。（圖／羅志祥臉書）

太強！瑞莎正取文大博士班 哭秀榜單：我進了



