根據根據 The China Post 報導,美國國務院政治軍事局(U.S. Department of State’s Bureau of Political-Military Affairs)發布新聞稿指出,國務院已經批准對台「對外軍事銷售」,出售18枚MK-48 Mod6 AT重型魚雷(MK-48 Mod6 AT HWT)與相關設備。然而,美國對台軍事銷售也加深北京與台灣緊張關係。美國國防部國防安全合作局於昨(20)日表示目前擬出的售價為1.8億美元,目的為「支持台灣為了不斷精進其武裝部隊和維持防禦能力的努力。據報導,繼蔡英文昨日就職典禮後,美國官方已於今天正式知會國會。對此,中國回應表示,兩岸統一是必然的,且中方絕對不能容忍台灣獨立。雖然美國能合法的提供台灣防禦性武器,美國官方並未與台灣建立正式的友邦關係。中國譴責美方對台灣軍售,且自蔡英文連任後,開始不定時在台灣附近海域進行軍事演練,不但戰機闖入我國領空,戰艦也巡航台海以示威脅。更多新聞請看 The China Post