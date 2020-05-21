梨泰院傳染鏈KTV成大宗！韓媒：政府考慮全國性暫停營業

南韓梨泰院夜店爆發新冠肺炎群聚感染事件，演變至今已出現隔代傳播，目前已知至少 206 例確診個案都與此傳播鏈有關。由於多起個案都是因梨泰院確診者去過的投幣式 KTV 而中招，南韓政府也考慮是否讓全國的投幣式 KTV 暫停營業。
綜合《韓聯社》、《中央日報》等韓媒報導，仁川市由 1 名去過梨泰院的補習班老師開始的感染鏈仍在蔓延，仁川市 20 日新增 2 起高中生病例，他們因於 5 月 6 日去過仁川彌鄒忽區前景廣場大樓的投幣式 KTV ，該地點正好是先前確診之補習班老師的學生於同天去過的地方，而感染新冠肺炎，還傳染給家人。
為了全市學生的健康，仁川市 66 所高中暫停返校復課。為了阻止病毒繼續擴散，當局並決定從當天起，對該市所有 KTV 相關產業下達「禁止集合」的命令，為期 2 週。
南韓中央應急處置本部防疫組長尹泰皓 21 日表示，雖然南韓許多地點都因加強控管，而未出現大規模感染，但近期出現的感染病例，主要都發生在未嚴加管理的場所(如投幣式 KTV )，對此絕不能放鬆警惕。南韓政府也正在考慮是否對全國 KTV 等病毒傳播的高危險區，下達暫停營業的行政命令。
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