巴基斯坦空難悲劇現曙光！銀行家奇蹟生還狂呼：真主仁慈

▲巴基斯坦國際航空公司 （ Pakistan International airlines ） 1 架 A320 客機，於 5 月 22 日在該國城市卡拉奇（ Karachi ）墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲旁遮普銀行行長馬蘇德（ Zafar Masud ）。（圖／翻攝自推特）

巴基斯坦國際航空公司 （ Pakistan International airlines ） 1 架 A320 客機，於 5 月 22 日在該國城市卡拉奇（ Karachi ）墜毀，造成當地多人傷亡，而卡拉奇市長一度表示機上 107 人全數罹難，但最後傳出機上至少有 2 人生還，其中獲救的銀行家更是直呼「真主是仁慈的」，引起熱議。綜合外媒報導，這起墜機意外發生在 5 月 22 日下午，這架客機載有 107 人，包括 99 名乘客與 8 名機組人員，從巴基斯坦拉合爾（ Lahore ）起飛，飛往卡拉奇的真納國際機場（ Jinnah International Airport ）但不幸在抵達目的地之前墜毀，飛機立刻爆炸起火，現場更有數間民宅遭受波及而損毀，冒出大量濃煙。幸運的是，目前在客機墜毀後，有兩名乘客奇蹟似的生還，其中一人是旁遮普銀行行長馬蘇德（ Zafar Masud ），另一位則是當地公營機構 Urban Unit 的行政總裁謝爾迪爾斯（ Khalid Sherdil ），兩人送醫後均無大礙、意識清醒，能夠與家人通話。而當地官員關心馬蘇德時，馬蘇德回答「真的是很感謝，真主是仁慈的」。對於這場意外，目前未知飛機上有多少生還者，但這次空難發生時，是客機尾部最先著地，生還者都是坐在客機中比較前面的位置，而對於墜毀的住宅區現場，有救出 15 至 20 名傷者。（編輯：王柏文）