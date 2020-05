美副總統彭斯批：中國讓世界失望　WHO是隱匿疫情同夥

美國副總統彭斯( Mike Pence )週六( 23 )在衛星電台「 Breitbart News 」的節目中批評,中國企圖隱瞞新型冠狀病毒( COVID-19 )爆發的資訊,讓全世界失望,應該要為此負責。彭斯直言「中國讓全世界失望」並解釋道,他認為中國不讓美國疾病預防控制中心( CDC )進入調查,直到 2 至中旬美方才了解情況,這非常異常,中國毫無疑問將因為缺乏公開透明,為全世界正在經歷的一切負責。此外,在隱瞞 COVID-19 疫情上,彭斯指控世界衛生組織( WHO )也是中國的同夥。彭斯表示,美國將會繼續要求 WHO 進行改革,確保未來國際能夠了解任何需要知道的潛在健康威脅。據《 Newsweek 》,美國中央情報局( CIA )曾在 12 日發表評估,發現中國威脅 WHO 如果宣布「國際突發公共衛生事件」( PHEIC ),將切斷組織進入中國進行冠狀病毒調查的途徑。德國《明鏡》( Der Spiegel )在 5 月初引述情報機構報告,稱中國國家主席習近平,早在 1 月 21 日就向 WHO 秘書長譚德塞施加壓力。對此,WHO 官方駁回了習近平介入的可能,但拒絕具體回答中國官員是否影響「國際突發公共衛生事件」的延遲或更改,強調決策不是出自於對中國的不信任,WHO 對中國疫情控制充滿信心。※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。