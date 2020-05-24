美副總統彭斯批：中國讓世界失望　WHO是隱匿疫情同夥

美國副總統彭斯（ Mike Pence ）週六（ 23 ）在衛星電台「 Breitbart News 」的節目中批評，中國企圖隱瞞新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發的資訊，讓全世界失望，應該要為此負責。
彭斯直言「中國讓全世界失望」並解釋道，他認為中國不讓美國疾病預防控制中心（ CDC ）進入調查，直到 2 至中旬美方才了解情況，這非常異常，中國毫無疑問將因為缺乏公開透明，為全世界正在經歷的一切負責。此外，在隱瞞 COVID-19 疫情上，彭斯指控世界衛生組織（ WHO ）也是中國的同夥。
彭斯表示，美國將會繼續要求 WHO 進行改革，確保未來國際能夠了解任何需要知道的潛在健康威脅。
據《 Newsweek 》，美國中央情報局（ CIA ）曾在 12 日發表評估，發現中國威脅 WHO 如果宣布「國際突發公共衛生事件」（ PHEIC ），將切斷組織進入中國進行冠狀病毒調查的途徑。
德國《明鏡》（ Der Spiegel ）在 5 月初引述情報機構報告，稱中國國家主席習近平，早在 1 月 21 日就向 WHO 秘書長譚德塞施加壓力。對此，WHO 官方駁回了習近平介入的可能，但拒絕具體回答中國官員是否影響「國際突發公共衛生事件」的延遲或更改，強調決策不是出自於對中國的不信任，WHO 對中國疫情控制充滿信心。
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