壓本土疫情　南韓規定：26日起戴口罩才准搭大眾運輸

新冠肺炎疫情在已過近半年的時間肆虐全球，連原本幾乎不戴口罩的歐美居民，在疫情最嚴重時也不得不戴口罩外出，台灣方面也於 4 月初清明連假前祭出必須戴口罩才得搭捷運、公車、雙鐵等大眾運輸工具的規定。而近幾週本土疫情再起的南韓，則是到今天（ 26 日）甫實施搭乘大眾運輸必須配戴口罩的全國性禁令。
根據《韓聯社》、《中央日報》等南韓媒體報導，梨泰院夜店群聚感染鏈已出現透過公共交通傳播的病例，本月 17 日仁川 1 名出租車司機，疑似因曾於4日搭載過 1 名梨泰院的感染者而確診，他在確診前 10 天共服務過 143 名乘客，目前已知至少 2 人因此感染。
截至 24 日為止，南韓已有 12 名出租車司機和 9 名公車司機確診，考量到不特定多數人乘坐大眾運輸易形成傳染鏈的特殊性，南韓中央災難安全對策本部 25 日發布交通防疫新規，從 26 日起未配戴口罩的乘客，就無法乘坐公車、出租車。這是由於南韓現行的《乘客汽車法》中，並無任何有關不戴口罩罰則，所以只能先拒載；同樣的，營業司機載客時，也必須配戴口罩。
報導並指出，相關措施其實已在大邱、首爾、釜山、仁川等部分地區實施了一段時間，到最近面對新冠肺炎長期抗疫戰，南韓政府才決定將這規定推行到全國範圍。
此外，由於地鐵乘客數量眾多，很難一一確認乘客是否佩戴口罩，所以會由現場管理人員或乘務員，在各車站進行勸導， 27 日起所有航空公司國內外航線也必須配戴口罩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。