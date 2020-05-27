香港示威反國歌法　港警中環、銅鑼灣發射胡椒彈擊中記者

▲（圖／翻攝自《香港 01 》）

▲大批港警出動，行走於香港街道上。（圖／翻攝自香港連登）

▲數十位香港市民被警方要求坐在地上接受盤查。（圖／翻攝自《立場新聞》）

▲（圖／翻攝自香港連登）

▲香港警方中午在中環向民眾發胡椒彈。（圖／翻攝自香港連登）

▲記者遭胡椒球擊中。（圖／翻攝自《香港 01 》）

▲中午港警在海富中心舉槍，與民眾對峙。（圖／翻攝自 CBC ）

▲（圖／翻攝自《香港 01 》）

▲港警在香港街區拉起多條封封鎖線。（圖／翻攝自直播影片）

香港《國歌條例草案》今日（ 27 ）恢復二讀，法案規定任何人若意圖侮辱中國國歌，將會被重罰。上午有香港民眾在網路號召「 527 大三罷」包圍立法會、癱瘓交通示威抗議。港警香港特區政府總部、中聯辦附近部署警力，截至早上 11 點半至少逮捕 16 人，被捕人年齡介於 14 至40 歲之間，有多名中學生。早上零星的示威後，香港網友在網路上發起下午 1 點遊行。網路上的貼文內容寫道集合時間為下午一點，預計在亞皆老街、彌敦道交界集合，前往尖沙咀鐘樓，抗議《國歌條例》是惡歌法。中環也有網友發起「和你 Lunch 」召集上班族在午餐時間，於中環、銅鑼灣集合。至下午 1 點多，有大批示威者聚集在中環畢打街，佔據馬路。在銅鑼灣港警截查大批市民，並在中環雲咸街發射催淚彈和胡椒球彈。聚集民眾走出中環置地廣場，集結在道路上高呼口號，港警舉起藍旗要求民眾離開，防暴警在中環畢打街對人群連續發射多枚胡椒球彈，擊中一名記者。其他在場記者被警察要求停止拍攝，並終止媒體的直播畫面。防暴警察在街區指民眾為非法集結，要求盡快離開，有警員於推進期間舉槍指向市民。﻿在中環、銅鑼灣港警高舉黃旗及藍旗，要求示威者立即散去。大約至下午近 2 點，示威民眾逐漸散去。據香港網友估計，在銅鑼灣有逾百名市民遭到警方圍捕。