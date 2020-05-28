男養「粉紅神祕生物」飛過境！警一看嚇壞秒拘留：是間諜

中國與印度近日在邊界接連爆發衝突，而與印度接壤的巴基斯坦也持續和印度關係緊張。一名住在印巴邊境的巴基斯坦籍男子，就向印度總理莫迪喊話，因為印度警方認為這名男子所飼養的鴿子正在監視著印度政府，以「間諜罪名」將男子於開齋節期間放飛的鴿子囚禁境內。

根據《巴基斯坦黎明報》報導，這名男子住在長期維持緊張關係的印度與巴基斯坦邊境，他在昨日（ 27 ）日向印度總理莫迪喊話，要求歸還自己在開齋節期間放飛的「粉紅鴿」，並稱「不要讓無辜的動物成為犧牲品」，希望莫迪能趕快把作為和平象徵的鴿子還給他。

▲鴿子腳環遭警方認為是間諜傳送密碼的關鍵，因此拘留境內。（示意圖，非當事鴿／翻攝自 Pixabay ）

由於鴿子是自行從巴基斯坦飛到印度邊界停留休息，印度警方一發現鴿子腳上有腳環，而且上頭還刻上代碼，就立刻交由軍方處理破解任務。而飼主則聲稱，被抓捕的鴿子腳環上的編碼只是他的手機號碼，根本不需要大驚小怪的。事實上印度政府也並非首次拘捕誤闖邊境的鴿子，這類事件在 2015、2016 年都曾發生過拘留鴿子事件。

對此也有不少網友針對印度政府的舉動留言「說真的讓小鳥回家吧」、「我看過烏龍派出所，是真的有可能發生這種事的」、「不知道這個鴿子跟鴨嘴獸泰瑞是不是同行」、「原來是特務Ｐ」、「飛鴿傳書嗎」、「也太搞笑了吧警察很閒嗎」、「軍方破解的出密碼才怪」。（編輯：楊智傑）