川普對中國祭出4大反制措施 美議員反應一次看

（中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電）美國總統川普今天大動作宣布退出世衛、撤銷香港特殊待遇等多項反制中國措施。多位美國議員讚許川普對中國祭出大膽且必要作為，但部分議員擔憂，退出世衛恐削弱美國影響力。川普今天召開記者會，洋洋灑灑列出4大反制中國措施，以回應北京強推「港版國安法」、竊取美國機密技術與智慧財產權，及聯合世界衛生組織（WHO）隱匿2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情等爭議。這些措施包含退出世衛，將捐助資金轉往其他有全球公衛需求的地方；著手撤銷香港在引渡條例、出口管制、旅遊及獨立關稅區地位等領域所享有的特殊待遇；制裁直接或間接損害香港自治的中國、香港官員；及禁止與中國解放軍有關聯的中國留學生與研究人員入境。●撤銷香港特殊待遇 盼施壓北京履行對港承諾在撤銷香港特殊待遇、制裁損害香港自治的官員部分，多數美議員持正面看法，認為藉此可能對中國造成壓力，進而促使北京履行1984年「中英聯合聲明」對香港的承諾。共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）發表聲明表示，中共多年來屏棄「中英聯合聲明」中所允諾香港的自治與自由，他讚許川普採取「困難但必要的措施」，以施壓北京履行對香港人民的承諾。盧比歐說：「在中國再次損害民主之際，我們不能讓北京從違反『中英聯合聲明』及企圖擊垮香港人民中獲利。」長期關注香港與中國人權議題的共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）則認為，中國國家主席習近平獨裁統治，對香港人民、中國自身、區域國家及整個世界的生存都構成威脅。史密斯指出，美國多年來僅口頭訓誡中國侵犯人權，並未拿出任何有意義懲戒措施，習近平才會認為西方國家「只會說不會做」。他說，川普開始改變這種情況，並做出多位美國歷任總統沒做到的事。共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）也推文表示，川普宣布將終止香港特殊貿易地位，以回應中國企圖粗暴剝奪香港自治，這是正確的作法。他強調：「（我們）必須對抗中國帝國主義。」不過，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）批評指出，去年香港抗爭加劇時，川普與習近平站在同一陣線，並說會假裝沒看見中國對人權的侵害，「現在世人將會記得川普是失掉香港的總統」。●退出世衛 拒絕拿美國納稅人錢資助「中國傳聲筒」在退出世衛部分，美議員反應則十分兩極。有議員讚許川普讓美國納稅人不必再資助「中國傳聲筒」，但有議員持不同意見，認為美國恐因此失掉國際影響力。共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）推文表示，川普針對中共威脅做出清楚簡潔聲明，世衛協助中國初期隱匿疫情，美方終結與世衛關係是「大膽且必要的作法」。共和黨籍眾議員萊特（Ron Wright）也認同川普作法。他指出，美國納稅人不該資助一個擔任中共文宣傳聲筒的機構，世衛必須為其作為被究責。不過，民主黨籍眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）發表聲明表示，在全球努力對抗疫情時切斷與世衛關係，就如同在大火中關閉消防栓一般。若川普真的擔憂中國在世衛內部影響力，他該做的是強化美國角色，而非削弱最有能力統籌全球拿出一致疫情應對措施的組織。參院外委會民主黨籍首席議員梅南德茲（RobertMenendez）也呼應指出，川普在美國政府完成對世衛作為審視前就自行宣布退出，恐導致美國在國際上被削弱及孤立，也可能讓全球疫情應對陷入困境。梅南德茲並向川普喊話：「答案是拿回領導權，而不是氣沖沖離開。」民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）推文指出，川普退出世衛的決定毫無道理，他只是再次將問題怪在別人頭上並拒絕負起責任。她強調，只有透過全球共同應對，才可能打敗新型冠狀病毒。●禁止有中國軍方背景學生入境 防止美國技術遭竊取為了防止中國持續竊取美國機密技術與智慧財產權，川普也宣布將限制具有中國軍方背景、想透過F簽證或J簽證進入美國求學或從事研究的人士入境。對此，共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）表示，他讚許川普對中國威脅保持警覺，並採取與他去年5月領銜提出「中國解放軍簽證安全法案」（People'sLiberation Army Visa Security Act）所提倡的類似簽證限制措施。柯頓指出，中國在美受訓人員從美軍竊取技術設計武器，美國士兵、水手、飛行員及陸戰隊員不該面對這樣的中國武器系統。（編輯：陳惠珍）1090530