美國怒退WHO還有誰會跟進？眾推敲結局：剩「2者」繼續玩

▲美國總統川普。(圖/翻攝自 World News TV )

美國總統川普當地時間 29 日下午於白宮玫瑰園舉行記者會,批評北京損害香港自治,導致美國將取消對港特殊待遇、制裁相關官員外,還再度將矛頭指向世界衛生組織( WHO )與中國大陸的「特殊關係」,宣布將終止美國對世衛的參與,包含資金將挪作它用,消息曝光立刻引發外界高度關注。對此,有網友在 PTT 八卦版提到,美國退出 WHO 之後,是否有其他國家也會跟進?貼文引發網友熱議。川普 29 日在記者會中宣布,美國將終止與世衛組織的關係,將資金用於全球其他地方,應對公共衛生的緊急需要,強調「世界需要從中國大陸得知有關病毒的答案」,表示北京應該對疫情負責。一名網友以「哪些國家會跟進離開 WHO ?」為題,貼文提到美國總統川普霸氣宣布離開世界衛生組織,接著地球上還會有哪些國家可能會跟進?貼文一出,隨即引發網友熱烈討論,紛紛回應「歐盟都不會吧」、「日本這個美國小跟班不知道會不會也退」、「沒有美國,其他國家長期根本撐不住,短期還能補一下」、「應該只有美國會離開」、「可是美國走, WHO 就沒錢了」、「 WHO 大概就剩下非洲小國和歐盟」。對此,許多網友推敲「 WHO 就讓中國大陸和他的非洲夥伴們一起玩下去吧」、「剩下中國大陸跟他的非洲好朋友」、「基本上剩下非洲會跟中國大陸繼續玩了」、「是強國站出來撒幣養一堆非洲國家了」。(編輯:賴詠璿)※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。