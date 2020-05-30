美國怒退WHO還有誰會跟進？眾推敲結局：剩「2者」繼續玩

美國總統川普當地時間 29 日下午於白宮玫瑰園舉行記者會，批評北京損害香港自治，導致美國將取消對港特殊待遇、制裁相關官員外，還再度將矛頭指向世界衛生組織（ WHO ）與中國大陸的「特殊關係」，宣布將終止美國對世衛的參與，包含資金將挪作它用，消息曝光立刻引發外界高度關注。對此，有網友在 PTT 八卦版提到，美國退出 WHO 之後，是否有其他國家也會跟進？貼文引發網友熱議。
川普 29 日在記者會中宣布，美國將終止與世衛組織的關係，將資金用於全球其他地方，應對公共衛生的緊急需要，強調「世界需要從中國大陸得知有關病毒的答案」，表示北京應該對疫情負責。一名網友以「哪些國家會跟進離開 WHO ？」為題，貼文提到美國總統川普霸氣宣布離開世界衛生組織，接著地球上還會有哪些國家可能會跟進？
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「歐盟都不會吧」、「日本這個美國小跟班不知道會不會也退」、「沒有美國，其他國家長期根本撐不住，短期還能補一下」、「應該只有美國會離開」、「可是美國走， WHO 就沒錢了」、「 WHO 大概就剩下非洲小國和歐盟」。
對此，許多網友推敲「 WHO 就讓中國大陸和他的非洲夥伴們一起玩下去吧」、「剩下中國大陸跟他的非洲好朋友」、「基本上剩下非洲會跟中國大陸繼續玩了」、「是強國站出來撒幣養一堆非洲國家了」。（編輯：賴詠璿）
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