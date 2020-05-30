美中對抗升級！劉仕傑：台灣須謹慎思考是否「單押美國」

▲劉仕傑認為台灣的外交政策是否要「單押美國」，必須謹慎思考。（圖／翻攝自護台胖犬劉仕傑臉書粉專）

美國總統川普宣布，將取消香港特殊待遇、制裁危害香港自治的中港官員，更將終止與世界衛生組織的合作關係並撤資，且要求北京對於新冠肺炎大流行給全球交代。美國反制中國的措施接連出手，美中對抗局勢急速升溫。對此，前外交官劉仕傑表示，台灣的外交政策是否要「單押美國」，必須謹慎思考。並提出 7 點觀察。劉仕傑今（30）日在臉書粉專「護台胖犬劉仕傑」發文點評美中衝突升溫，提出 7 點觀察認為台灣可以試著思考：1.美國退出 WHO ，所騰出來的權力真空，預期將會被中國填補。台灣的國際組織參與策略，該如何調整？2.美國在半年之內即將大選，川普能否連任尚有變數。台灣的外交政策是否要「單押美國」，必須要謹慎思考。請注意，「單押美國」不同於「單押川普」，也不同於「單押共和黨」。3.在《港澳條例》之下，我們於港澳設有辦事處，這是我們在「中國」領土設有的「駐外機構」，雖然該辦事處隸屬於陸委會，但如果去查外交部領務局網站，「大陸委員會香港辦事處」被歸類在「亞太地區」。事實上，派駐在這個點的官員，也是台灣的外交領事人員。如果香港已經不能被認定為一國兩制，那香港會越來越趨近「中國的眾多城市之一」概念。那台灣政府還能在香港派駐駐外機關嗎？換句話說，台灣撤掉「大陸委員會香港辦事處」的時機在哪？有沒有需要撤掉？北京還會不會允許台灣在香港設點？4.美國民主黨對川普的聲明非常不滿意，無論是香港還是 WHO ，川普的強硬對中政策，有沒有辦法得到人民支持，還有待觀察。5.明尼蘇達的白人警察殺人案，正在全美發酵，連華府都有群眾示威。美國近期多起的種族歧視黑人被殺案件，是川普政府的重大危機。簡言之，川普退出 WHO 這件事，不一定會掉票。但種族歧視的風波，肯定掉票，而且不少。6.川普的聲明並沒有具體措施，比較類似原則性作法，具體執行方式跟時機都還沒公佈。有個可能性，川普只是先展現姿態，具體要何時做或怎麼做，也可以慢慢拖到半年後的大選。畢竟，《港版國安法》的具體立法內容也要等到九月才會知道。7.回到整件事情的結構面。川普得先應付國內的內政議題（種族歧視），才能有機會連任。在此前提之下，他不太能分心處理其他議題。川普的對中政策，得放到「能不能幫助他連任」這件事來觀察。劉仕傑最後結論，未來半年，也許是冷戰結束後，國際局勢動盪最大的時機。美中的二元超強對立，以及國際聯盟的板塊移動（包括歐盟的選邊），將出現有趣的變化，「考驗包括台灣國安團隊在內全體台灣人的智慧。」（編輯：倪浩軒）