美中對抗升級！劉仕傑：台灣須謹慎思考是否「單押美國」

▲劉仕傑認為台灣的外交政策是否要「單押美國」,必須謹慎思考。(圖/翻攝自護台胖犬劉仕傑臉書粉專)

美國總統川普宣布,將取消香港特殊待遇、制裁危害香港自治的中港官員,更將終止與世界衛生組織的合作關係並撤資,且要求北京對於新冠肺炎大流行給全球交代。美國反制中國的措施接連出手,美中對抗局勢急速升溫。對此,前外交官劉仕傑表示,台灣的外交政策是否要「單押美國」,必須謹慎思考。並提出 7 點觀察。劉仕傑今(30)日在臉書粉專「護台胖犬劉仕傑」發文點評美中衝突升溫,提出 7 點觀察認為台灣可以試著思考:1.美國退出 WHO ,所騰出來的權力真空,預期將會被中國填補。台灣的國際組織參與策略,該如何調整?2.美國在半年之內即將大選,川普能否連任尚有變數。台灣的外交政策是否要「單押美國」,必須要謹慎思考。請注意,「單押美國」不同於「單押川普」,也不同於「單押共和黨」。3.在《港澳條例》之下,我們於港澳設有辦事處,這是我們在「中國」領土設有的「駐外機構」,雖然該辦事處隸屬於陸委會,但如果去查外交部領務局網站,「大陸委員會香港辦事處」被歸類在「亞太地區」。事實上,派駐在這個點的官員,也是台灣的外交領事人員。如果香港已經不能被認定為一國兩制,那香港會越來越趨近「中國的眾多城市之一」概念。那台灣政府還能在香港派駐駐外機關嗎?換句話說,台灣撤掉「大陸委員會香港辦事處」的時機在哪?有沒有需要撤掉?北京還會不會允許台灣在香港設點?4.美國民主黨對川普的聲明非常不滿意,無論是香港還是 WHO ,川普的強硬對中政策,有沒有辦法得到人民支持,還有待觀察。5.明尼蘇達的白人警察殺人案,正在全美發酵,連華府都有群眾示威。美國近期多起的種族歧視黑人被殺案件,是川普政府的重大危機。簡言之,川普退出 WHO 這件事,不一定會掉票。但種族歧視的風波,肯定掉票,而且不少。6.川普的聲明並沒有具體措施,比較類似原則性作法,具體執行方式跟時機都還沒公佈。有個可能性,川普只是先展現姿態,具體要何時做或怎麼做,也可以慢慢拖到半年後的大選。畢竟,《港版國安法》的具體立法內容也要等到九月才會知道。7.回到整件事情的結構面。川普得先應付國內的內政議題(種族歧視),才能有機會連任。在此前提之下,他不太能分心處理其他議題。川普的對中政策,得放到「能不能幫助他連任」這件事來觀察。劉仕傑最後結論,未來半年,也許是冷戰結束後,國際局勢動盪最大的時機。美中的二元超強對立,以及國際聯盟的板塊移動(包括歐盟的選邊),將出現有趣的變化,「考驗包括台灣國安團隊在內全體台灣人的智慧。」(編輯:倪浩軒)