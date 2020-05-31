趁亂打劫！美國33城爆發抗議　蘋果、LV遭暴民硬闖

▲川普表示，國民兵已經準備好前往明尼亞波里斯市，同時批評民主黨市長處理動作過慢。（圖／翻攝自推特）

▲川普發推文稱，8 成的暴民是明尼蘇達州外來者。（圖／翻攝自推特）

▲抗議期間，有人闖進 LV 店內趁亂劫走商品。（圖／翻攝自 KOIN 6新聞畫面）

▲銀行遭到示威民眾放火。（圖／翻攝自 KOIN 6新聞畫面）

▲警察在店家外滅火。（圖／美聯社／達志影像）

▲明尼亞波里斯市的 Apple 蘋果商店遭到洗劫。（圖／翻攝自 Patenly Apple ）

▲費城市中心的 Apple 蘋果商店遭到洗劫、警車被放火。（圖／翻攝自 WHYY.org ）

美國明尼蘇達州的明尼亞波里斯白人警察因執法過當，導致非裔民眾佛洛依德（ George Floyd ）不幸喪命，引發民眾憤怒情緒，在全美 33 個城市爆發示威潮，其中部份抗議活動和平進行，但另外一些示威則失控，民眾不只放火燒警局、襲擊警察，更出現趁火打劫的情況，就連名牌精品店也難逃一劫，包括LV、蘋果商店等，都遭到暴民闖入，大肆破壞。據CNN報道，當地時間 29 日晚至 30 日凌晨，美國奧勒岡州的示威者在城裡四處破壞，有記者看到，部份暴民闖入蘋果商店，並且拿走了 iPhone 和 iPad。另外，據俄羅斯媒體 Russia Today 報道，示威者們還搶劫了LV，不少男男女女抱著名牌包包及其他物品逃離商店，店內商品在短時間內就被洗劫一空。此外，也有暴民打砸 ATM 提款機，並且在加油站放火。另外一家當地媒體 KARE 11 報導指出，一輛行駛中的 UPS 貨車遭到搶勢，還有人闖進郵局打砸搶。面對示威活動全面失控，美國總統川普 30 日直指示威是由激進左翼分子策劃，鼓吹示威者跨州煽動暴力，川普要求各州採取更強硬手段，並強調聯邦政府已準備好派兵平亂。示威爆發地點的明尼蘇達州長沃爾茲（ Tim Walz ）指出，有外國勢力及本土恐怖主義有意藉機破壞美國。