30年首度被禁！香港警方對維園六四晚會發反對通知

據香港市民支援愛國民主活動聯合會（支聯會）臉書，香港警方已經對每年 6 月 4 日於維多利亞公園舉行的六四天安門事件紀念晚會，發出反對通知書，原因是新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情考量，這是六四晚會第一次被禁止。
據《香港自由新聞》、《香港電台》，香港警方在今日（ 1 ）向支聯會秘書蔡耀昌發出禁止公眾集會通知，警務處處長依《公安條例》第 9（ 1 ）、（ 2 ）條，以及現行社交距離政策，決定禁止擬定在 6 月 4 日上午 9 時至晚上 10 時在維多利亞公園舉行的集會。通知指，公眾集會將增加感染的風險，對市民生命健康造成風險，因此不可進行。
每年 6 月 4 日舉行的維園集會，慣例會有數以千計的參加者。上個月香港當局因 COVID-19 疫情，延長社交距離政策，近至多於 8 人的公眾集會。對港警發出反對通知書，支聯會秘書蔡耀昌表示，會考慮提出上訴，並繼續準備 B 計畫， 4 日當晚會擺放街站，支聯會成員也會進入維園，燃點紀念燭光，舉行網上集會。
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