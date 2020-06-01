治療新冠肺炎2周！美國男出院一看帳單　竟要付2500萬

在台灣我們享有健保，但是在美國就診往往得付天價醫藥費。美國一名男子住院治療2019新型冠狀病毒（COVID-19）2周，竟要付上2,500萬的醫藥費，更慘的是，妻子也住院治療的錢不包括在內！
根據《Denver7 News》報導，美國科羅拉多州一名男子丹尼斯（Robert Dennis）在天空嶺醫院（Sky Ridge Medical Center）治療新冠肺炎2周，在加護病房接受插管治療，出院後竟收到天價醫療費帳單，要價84萬多美元（約2,514萬台幣），其中藥費就多達25萬美元（約748萬台幣）。
雖然這筆醫療費用已經相當驚人，但這還不包括丹尼斯在另外一間斯伯丁康復醫院（Spalding Rehabilitation Hospital）住院3周的費用，還有妻子亦染疫住院期間的費用，夫妻倆估計最後醫療費用總共會高達150萬美元（約4,488萬台幣）。
幸好這對夫妻有買醫療保險，他們正在聯絡保險公司，確認能夠得到哪些協助，丹尼斯的妻子蘇珊（Suzanne）表示，「看到帳單上的數字後，像是再次讓我難以呼吸」。（編輯：林奐妤）
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