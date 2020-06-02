美爆種族爭議！白人求黑人原諒「和解場面」　9萬人飆淚

▲美國休士頓一群白人面對一群黑人「和解場面」的影片引發熱議。（圖／翻攝自 Bill Barajas 臉書）

▲美國明尼蘇達州 4 名警察於當地時間 25 日逮捕一名黑人男子，其中一名警察用膝蓋強押該男子的頭部抵地 5 分鐘，導致他死亡。（圖／翻攝推特）

▲美國休士頓一群白人面對一群黑人「和解場面」的影片引發熱議。（圖／翻攝自 Bill Barajas 臉書）

美國明尼蘇達州警察，於當地時間上（ 5 ）月 25 日逮捕一名黑人男子，其中一名警察用膝蓋強押該男子的頭部抵地 5 分鐘，最終導致該男送醫不治，事件在美國掀起軒然大波，種族問題立刻引發外界關注。對此，一名網友在臉書分享事件發生之後，在美國休士頓一群白人面對一群黑人「和解場面」的影片，畫面曝光引發 9.6 萬網友轉發。綜合外媒報導，一名 46 歲的黑人男子佛洛伊德（ George Floyd ），遭明尼亞波利斯市警局的 4 個警察攔截，隨後被壓制在地上銬。過程中，佛洛伊德不斷大喊「 I can't breathe！ 」（我不能呼吸），但使用膝蓋壓制著他頭部的白人警察卻無動於衷，最終導致佛洛伊德死亡，隨即引爆美國積怨已久的種族爭議。美國網友 Bill Barajas 事後在臉書分享兩段影片，在休士頓康尼之家社區（ Cuney Homes ），一群白人為平息紛爭，面對一群黑人低頭下跪，一名頭戴紅帽、身著紅衣的男子帶頭向全體黑人道歉。豈料，這時原本站著的黑人群眾也跪下向白人示意，雙方低頭並緊握彼此雙手，表達團結之意，祈禱未來不會再有類似的事件發生，畫面中兩邊都有許多人低著頭以手頻頻拭淚。影片氛圍讓網友為之動容，隨即引發廣大回響，短短兩天時間即吸引 3.8 萬人次按讚，以及9.6萬人次分享，網友紛紛在影片底下留下下跪和雙手合十的表情符號，並期盼未來種族爭議可以緩解，讓美國人民能夠團結。（編輯：賴詠璿）