錄音外流曝中國隱匿疫情　美學者分析：WHO想切割譚德塞

中國自去年底爆發新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情以來，世界衛生組織（ WHO ）組織高層多次在會議、疫情簡報會上稱讚中國防疫努力、抗疫有成，特別是秘書長譚德塞，甚至前往北京與中國國家主席習近平會面。《美聯社》昨日（ 2 ）報導卻披露，WHO 實際上對中國延遲提供病毒資訊深感不滿。
《美聯社》根據 WHO 內部文件及錄音檔，指出 WHO 官員因為未能獲得足夠的訊息而感到非常沮喪。WHO 自去年 12 月 31 日得知疫情後，隔日即要求中方提供相關資料，但中國延至 2 天後才表示有 44 起確診案例。
實際上，中國拖了 1 個禮拜才把 3 個政府所有的實驗室破譯的病毒遺傳圖譜、基因序列資訊釋出。數十次的訪談、內部文件顯示，中國內部對公共衛生系統資訊控制非常嚴格，至少拖了 2 周才向 WHO 提供病例數據。
錄音顯示， WHO 官員公開稱讚中國，是因為他們想從政府那裡騙取更多信息。官員們早在 1 月 6 日的週會議上抱怨，中國沒有提供足夠的數據來評估這種病毒在人與人之間的傳播效率，或對世界整體的風險，因此浪費了寶貴的時間。公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（ Michael Ryan ）在錄音中表示，中國不願意與 WHO 配合，因此需要不同的合作方式。
美國史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）研究員陳仁宜（Lanhee Chen）向《亞洲自由電台》表示，《美聯社》的報導展示中國政府在疫情早期掩蓋資訊，WHO 也在此次疫情大流行中「失職」，成為協助中國的共犯。
富蘭克林與馬歇爾學院政府系助理教授顏維婷認為，對 WHO 的獨立調查即將展開，此刻內部文件、錄音外流，組織很可能是在切割和中國的關係，表示贊揚中國的行為是有「戰略目的」；另一個可能則是 WHO 想切割這些官員與譚德塞對中國態度的不同。