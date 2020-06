錄音外流曝中國隱匿疫情　美學者分析：WHO想切割譚德塞

▲(圖/美聯社/達志影像)

中國自去年底爆發新型冠狀病毒( COVID-19 )疫情以來,世界衛生組織( WHO )組織高層多次在會議、疫情簡報會上稱讚中國防疫努力、抗疫有成,特別是秘書長譚德塞,甚至前往北京與中國國家主席習近平會面。《美聯社》昨日( 2 )報導卻披露,WHO 實際上對中國延遲提供病毒資訊深感不滿。 美聯社 》根據 WHO 內部文件及錄音檔,指出 WHO 官員因為未能獲得足夠的訊息而感到非常沮喪。WHO 自去年 12 月 31 日得知疫情後,隔日即要求中方提供相關資料,但中國延至 2 天後才表示有 44 起確診案例。實際上,中國拖了 1 個禮拜才把 3 個政府所有的實驗室破譯的病毒遺傳圖譜、基因序列資訊釋出。數十次的訪談、內部文件顯示,中國內部對公共衛生系統資訊控制非常嚴格,至少拖了 2 周才向 WHO 提供病例數據。錄音顯示, WHO 官員公開稱讚中國,是因為他們想從政府那裡騙取更多信息。官員們早在 1 月 6 日的週會議上抱怨,中國沒有提供足夠的數據來評估這種病毒在人與人之間的傳播效率,或對世界整體的風險,因此浪費了寶貴的時間。公共衛生緊急計畫執行主任萊恩( Michael Ryan )在錄音中表示,中國不願意與 WHO 配合,因此需要不同的合作方式。美國史丹佛大學胡佛研究所(Hoover Institution)研究員陳仁宜(Lanhee Chen)向《亞洲自由電台》表示,《美聯社》的報導展示中國政府在疫情早期掩蓋資訊,WHO 也在此次疫情大流行中「失職」,成為協助中國的共犯。富蘭克林與馬歇爾學院政府系助理教授顏維婷認為,對 WHO 的獨立調查即將展開,此刻內部文件、錄音外流,組織很可能是在切割和中國的關係,表示贊揚中國的行為是有「戰略目的」;另一個可能則是 WHO 想切割這些官員與譚德塞對中國態度的不同。