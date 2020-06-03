後悔！瑞典佛系防疫推手承認：如果能重來會採取較嚴管制

新冠肺炎肆虐全球，疫情形同是一場對各國政府的考驗，如何應對病毒成為所有專家與國家領袖最頭痛的問題。而瑞典一直以來堅持走一條與眾不同的道路，就是所謂的「佛系防疫」，沒有對社會加諸太多較嚴格的管制措施。但這樣的做法到底是對是錯呢？瑞典流行病學專家特涅爾（Anders Tegnell）今（3）日接受瑞典公共廣播電台訪問時，首次承認應該實施較嚴格的隔離管制措施，如此就不會遭遇如今這麼多的死亡人數。特涅爾被外界視作瑞典防疫政策的推手，也就是所謂「佛系防疫」的推動者。特涅爾過去一直認為不強力隔離管制的措施才具有可持續性，甚至批評其他國家的封鎖政策。但今日接受瑞典公共廣播電台訪問時，特涅爾承認瑞典因新冠肺炎而死去的病例數「太高了」，特涅爾直言如果能夠重來一次，在擁有今天所知道的資訊下重新做一次決定，他會選擇實施較嚴格的社會管制措施，以降低死亡人數。特涅爾認為最適當的方針介於瑞典過去的鬆散以及其他國家的嚴密封鎖之間。瑞典目前受疫情影響的死亡人數高達 4,468 例，鄰近的丹麥和瑞典則分別只有 580 例和 237 例。而且瑞典雖然國內管制較鬆散，但其他歐洲國家卻因為擔心瑞典疫情，所以不願意對其開放邊界。這讓瑞典國內逐漸開始出現對於防疫政策的質疑聲音。特涅爾雖然承認應採取較嚴格的措施，但他也強調，在疫情剛開始爆發的時空環境下，很難釐清到底怎麼做才是對國家最好的。特涅爾反思自己的錯誤，直言最大的問題或許是過於堅持一開始訂下的方針，而沒能根據即時的全球疫情狀況以及獲得更多最新的流行病學資訊後，來進行適當的調整。（編輯：倪浩軒）