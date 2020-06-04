防大外宣？美擬再增4間陸媒為「外國使團」　央視也入列

美中近來關係持續惡化，不只對彼此的企業實體施行制裁，美國政府還大動作將數家中國媒體列為「外國使團」，聲稱它們替北京於海外進行大外宣。根據外媒最新消息，美方將把中國知名官媒《央視》、《中國新聞社》等也列入名單，外界普遍認為，這代表美中爭端在媒體戰方面也正在升級。
根據《路透社》獨家報導，美國務院預計再增列至少 4 間中國媒體為「外國使團」，包含中國著名官媒《央視》、《中國新聞社》等。若把已在 2 月就被列為外國使團的《新華社》、《中國環球電視網》（ CGTN ）、《中國國際廣播電台》（ CRI ）、《中國日報》與《人民日報》海外版發行商美國海天發展公司也算在內，將有 9 間與中國官方有關的媒體入列。
被列為「外國使團」意味著，這些媒體公司需要遵守與駐美國使館和領事館相似的要求，包含向美國國務院提交在美工作人員的名單，還須向國務院登記在美租賃或持有的房產清單，未來若在美租賃或購買新房產也應提前申請，以獲得許可。
做為報復，北京也已在日前要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》等美國媒體，必須向中國外交部新聞司申報名單，並交代所有在華的財務不動產資訊等。
《路透社》文章也指出，中國官媒近來一直就著美國爆發的種族示威潮大肆報導，還強調川普威脅要使用武力一事，卻罔顧六四事件的 31週年紀念日也已近在咫尺，聲稱當時北京對天安門廣場的示威者採取血腥的暴力鎮壓；並引述美國眾議院外交事務委員會共和黨成員邁克爾·麥考爾( Michael McCaul )的說法，指出上述媒體皆為中共的宣傳機構，藉由兜售危險信息以增強黨的力量，而非在報導新聞。