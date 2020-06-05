港人移民來台？民調「驚人數據」曝　中方冷回：來去自由

昨（ 4 ）日六四天安門 31 周年，香港人不畏風雨仍進行晚會悼念，中國政府則連續通過港版國安法、《國歌法》陸續通過，對此就有民調顯示，在香港有將近四成的居民已考慮移民，比起三月份同類調查增加了 13 % 。而中國外交部發言人趙立堅對此則表示「中國來去自由」，引來不少討論。

根據香港中文大學傳播與民意調查中心進行的民調指出， 15 歲以上港人對「港版國安法」的意見中，有 37 ％受訪的香港人考慮移居海外，而在這些考慮移民的受訪者之中，有 87.8 ％ 就坦承是受到目前政經局勢影響，其中傾向移民到台灣的香港人多為年輕一代和收入普通的族群，年長者和收入較高的香港人並未顯示此跡象。

▲香港學生手持燭光。（圖／翻攝自《香港 01 》）

對此，在昨日的中國外交部記者會上，就有外媒記者針對這項數據提問，當香港想要移民的人口比例大幅增加時，中方是否介意他們移民去國外？而中國外交部發言人趙立堅則裝蒜回應「我不知道你這問題是什麼意思，中國來去自由」，並強調香港國安立法針對的只是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治。

事實上港版國安法的通過也引來世界各國關注，英國首相強生（Boris Johnson）3日就發文指出，若港版國安法實施，將考慮修改移民政策，接收近 300 萬符合英國國民海外護照（BNO）資格的香港人，將增加他們在英居留與工作等權利，而趙立堅對此則批評英方在BNO問題上搞政治操作，是違背國際法和國際關係基本準則的。（編輯：楊智傑）