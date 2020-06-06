佛洛伊德之死釀示威潮！「台裔」市長拒單膝下跪惹議

美國非裔男子佛洛伊德之死引爆全美示威，各地也紛紛有警員、政要和哀悼民眾，以單膝下跪的姿勢表達對悲劇發生的遺憾，也成為本波示威活動中的象徵姿勢。不過到底要不要跪下才是表達對死者的尊敬，每個人看法並不同，加州 1 名來自台灣的台裔市長，近日就因拒絕單膝下跪引發爭議，她本人於事後表示，作為 1 個基督徒，她只向上帝屈膝。
根據美國《 abc7 News 》報導，已過週四( 4 日)有幾百名抗議民眾來到加州佛利蒙特市警局（ FPD ），針對佛洛伊德事件，請求對警察教育、就業和醫療資金等方面進行改革，當時身為市長的高敘加（ Lily Mei ）也在場，記者就著她被指控在週二( 2 日)的抗議中，拒絕與民眾一起單膝下跪致意一事詢問時，高敘加表示，對他人表達團結和同情確實很重要，但作為 1 個基督徒，除了祈禱之外，她不會為了別的事下跪，這與她的信仰息息相關。
有示威者受訪時表示，他認為高敘加的無所作為解釋了一切，「不管你是站在哪一邊，我們只希望妳誠實以待，而不是單純為了宣傳而跪下。在我看來，她(高敘加)選擇站在警察那邊，而不是人民這邊。」
高敘加本人於週二在臉書上張貼當天和平示威的短片，並打下：「我對今天所有參加示威遊行、大聲疾呼的人們表達感謝，因為他們以非常安全、和平的方式進行。這麼多不同種族和年齡的人團結在一起，發出有關希望、改變、正義與和平的共同信息，真是令人驚訝。」希望大家能勿忘佛洛伊德事件，繼續以和平的方式進行訴願，直到改變出現。
高敘加也表示，「有人問我為什麼在今天稍早的事件中拒絕屈膝。由於我的信仰，我永遠不會向上帝以外的任何人下跪。您會看到我在教堂裡下跪，但是除了禱告以外，你不會看到我為了別的事情屈膝。」
據了解，高敘加是來自台灣的第 2 代移民，於 2016 年上任加州佛利蒙特市市長，為該市首位女性和華裔的市長。