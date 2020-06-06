在澳台灣作家紀錄首都疫情狀況　「在坎培拉很安全」

The China Post報導，久住澳洲的台灣專欄作家Joyce Yang，目前在坎培拉擔任國際市場專家，近日特別與The China Post分享澳洲逐步解封後，首都坎培拉的疫情狀況。
身在澳洲的她熱情分享道，自疫情爆發後，澳洲即時實施應變措施，禁止國人進出高風險國家，並於3月19日下令封鎖邊境，成功控制住疫情。
到了三月底，澳洲當局更近一步要求民眾維持安全社交距離，限制室內與室外聚會不得超過2人。
Joyce表示，「相較於大多數歐洲國家和美國，澳洲在防疫方面做得很好。但是我覺得可以更好，當時讓紅寶石公主號停靠雪梨是一大錯誤決定，此事也釀成多人染疫死亡。」
Joyce補充道，澳洲處理疫情時，同樣也有犯下錯誤。3月19日，紅寶石公主號在雪梨靠港後，儘管世界各地已傳出多起郵輪染疫事件，當時仍讓2,600名乘客下船。與紅寶石公主號相關的確診人數就高達700例，共有22人死亡。
對抗新冠肺炎數月後，澳洲境內確診人數趨緩，在部分地區更是幾乎零確診。當然，隨著疫情趨緩，過去幾週國內也逐步鬆綁各項管制。
過去數個月以來，在家遠距工作也成為了澳洲當地人的新常態。這週開始，許多企業也開放讓員工回到辦公室工作。
「雖然澳洲疫情狀況控制良好，管制規範也逐漸鬆綁，但我認為我們仍應保持謹慎，繼續維持社交距離，保護自己也保護他人。」
Joyce在澳洲控制疫情多月後，首次出門透透氣，他也特別透過鏡頭與The China Post讀者分享坎培拉第二階段解封後，人們日常生活狀況。因為坎培拉已將近30天零確診，不論是澳洲商場、超市皆湧現不少人潮。
讓我們跟著Joyce來看看坎培拉目前的狀況吧！
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