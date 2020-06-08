港府國歌法　鼓勵學生做「東廠、衛兵」告發侮辱國歌者

香港《國歌條例》將於下週五（ 12 ）正式刊憲生效，港府政制及內地事務局長曾國衞在三讀通過後稱立法「不會壓縮言論空間」只要市民無公開蓄意污辱國歌，但教育局長楊潤雄上週五（ 5 ）卻呼籲學生做「港府的耳目」任何人若違反《國歌條例》，可以通知警方協助，另外接擔憂校園政治中立遭到破壞，學生成為東廠、紅衛兵。
《法國廣播電台》以「鼓勵學生做紅衛兵」為題，引述香港教育局長楊潤雄的言論，當局正在檢視需要加強哪方面學校課程範疇，令教學更能掌握得到。對於「港版國安法」，楊潤雄則回應，會等到條例落實、了解詳情後納入教學課程。
根據《國歌條例草案》，任何人如意圖、公開及故意以任何方式侮辱國歌，一旦定罪將被判最高罰款 5 萬港元，以及入獄最高 3 年的刑期。根據條例，「侮辱」的行為包括：有意圖並公開故意篡改國歌歌詞或國歌曲譜、以歪曲或貶損的方式奏唱國歌，或有意發布此類國歌相關作品。
香港民主派議員認為，《國歌條例》對「侮辱」的定義不清，欠缺客觀標準，港人隨時誤墮法網而防不勝防，刑罰和其他國家相比也較為嚴厲。未來二次創作國歌的作品，或許將消失，觀看球賽時向國歌喝倒彩，推測亦會觸犯條例，對香港言論自由的限制更加一層。