不滿南韓縱容脫北者發傳單！北韓今午將全面切斷通訊管道

北韓最高領導人金正恩的妹妹金與正近日動作頻頻，4 日公開在官媒《勞動新聞》嗆聲，要南韓政府處理脫北者發放文宣的問題，否則將撕毀雙方的軍事協議、關閉聯絡室等等，甚至還拒絕接聽韓朝聯絡辦公室來電。今天( 9 日)北韓官媒發出公報，譴責南韓縱容脫北者在兩韓邊境派發傳單，將從 9 日中午 12 點起，切斷兩韓一切通訊網路。綜合媒體報導，該份公報指出，南韓縱容脫北者的敵對行為，還裝出無可奈何的樣子，觸犯北韓最高尊嚴，將兩韓關係推入災難性終點，一定要讓南韓付出應有代價。公報也稱，勞動黨中央委員會副委員長金英哲及黨中央第一副部長金與正 8 日曾在工作會議上強調，把對南韓工作全面轉換為敵對工作，並下達切斷兩韓所有通信聯絡管道的指令。為了報復，北韓將自 9 日中午 12 點起，切斷包含北韓勞動黨中央本部大樓與南韓青瓦台之間的熱線、兩韓聯絡辦公室通訊聯絡線、軍方東西海通訊聯絡線、兩韓通訊試驗聯絡線等，並警告有關措施只是第 1 階段的行動。南韓統一部發言人呂尚基昨天（ 8 日）才表示，韓朝聯絡辦公室的韓方人員每日會在上午 9 點與下午 5 點，根據辦公室的日常工作安排致電北韓，但當天對方卻沒有接聽電話，這也是自 2018 年 9 月設立聯絡室以來，北韓第一次拒絕接聽電話。