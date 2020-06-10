無症狀具傳染力「非常稀少」？WHO急澄清：仍是個未知數

世界衛生組織（ WHO ）在當地時間 8 日舉行新型冠狀病毒（ COVID-19 ）簡報會，會上技術領導、美國流行病學家克爾科夫（ Maria Van Kerkhove ）表示，無症狀患者對人的傳染力「非常稀少」，引起流行病學專家爭議無症狀者是否完全沒有傳染的風險。
克爾科夫在會上說道「無症狀者的真的傳染給下一個人的目前仍然非常少見」此話一出又再次引起對傳染途徑的討論，這項不確定性也帶給正打算重新開放的國家阻礙，新英格蘭醫學雜誌（ The New England Journal of Medicine ）就曾以「控制大流行的阿基里斯之腱」形容無症狀患者。
克爾科夫在 9 日線上直播上回應，無症狀患者的傳播仍是個「很大的未知數」。目前 WHO 所知道的主要途徑是有症狀患者藉由飛播傳播，將病毒傳播給他人。但仍有一部分感染者不會發展出症狀，在了解有多少人是無症狀患者，目前仍還沒有答案。
克爾科夫補充，目前所知的是，部分無症狀患者具有傳播能力。要得出確切的答案，必須要知道有無症狀患者在整體的比例，以及這些患者又有多少人會繼續傳播病毒。
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