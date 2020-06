無症狀具傳染力「非常稀少」？WHO急澄清：仍是個未知數

世界衛生組織( WHO )在當地時間 8 日舉行新型冠狀病毒( COVID-19 )簡報會,會上技術領導、美國流行病學家克爾科夫( Maria Van Kerkhove )表示,無症狀患者對人的傳染力「非常稀少」,引起流行病學專家爭議無症狀者是否完全沒有傳染的風險。克爾科夫在會上說道「無症狀者的真的傳染給下一個人的目前仍然非常少見」此話一出又再次引起對傳染途徑的討論,這項不確定性也帶給正打算重新開放的國家阻礙,新英格蘭醫學雜誌( The New England Journal of Medicine )就曾以「控制大流行的阿基里斯之腱」形容無症狀患者。克爾科夫在 9 日線上直播上回應,無症狀患者的傳播仍是個「很大的未知數」。目前 WHO 所知道的主要途徑是有症狀患者藉由飛播傳播,將病毒傳播給他人。但仍有一部分感染者不會發展出症狀,在了解有多少人是無症狀患者,目前仍還沒有答案。克爾科夫補充,目前所知的是,部分無症狀患者具有傳播能力。要得出確切的答案,必須要知道有無症狀患者在整體的比例,以及這些患者又有多少人會繼續傳播病毒。※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。