泰妹用美食日用品扮明星裝　「泰」有創意！穿完再吃掉

來自泰國的Sine從5年前開始運用生鮮食品和民生用品做成衣服，低成本模仿大牌明星衣著，再把食材吃掉，超有創意的構思意外引起亞洲熱潮，成為炙手可熱的網紅。同時，Sine也非常喜愛自己的身材，「雖然我也喜歡那些苗條的女生，但我沒想過要減肥，如果為了追求身材苗條需要放棄美食，那我寧可做個快樂胖子。」
Sine告訴媒體她現在跟家人住在泰國中部的小城市裡，曾模仿過超過150多位明星，包括泰國、歐美和華人流行藝人。從小體態渾圓的她零食不離手，Sine直言她認為漂亮並不是瘦子的專利。5年前她開了一間時裝店，想賣大碼服飾給和她一樣大尺寸的女生，但生意門可羅雀，創意的她想到用她最愛的糕點和食物穿上身。一開始同樣泛人問津，直到2016年她看到泰國當紅女明星Chompoo Araya出席法國康城電影節的穿著，她覺得非常漂亮決心模仿看看。
由於奶奶家就是做蝦片生意，她也覺得能用蝦片仿製該禮服，她於是要了非常多蝦片，用油爆開後再逐一裝入透明塑膠袋，大約裝了30多袋，為了用出蛋糕裙的層次感，和家人鑽研了一天才做出這條「蝦片裙」。Sine將傑作美照上傳到IG和FB後，引來上千人轉發和點讚，甚至連明星本人Araya都分享她的圖片，還邀請Sine出席她個人的慶功宴。
一夕成名的她並沒有怠惰，依然堅持每週做一個模仿造型，她會從時尚雜誌或網路研究當下最紅的明星，並留意她們拍攝時尚大片或出席頒獎典禮的造型，再利用食物和日常用品製作衣服。運用的食材有雞肉、鮮蝦、榴槤、小袋薯片和生菜，或是例如湯匙、衣架、洗手間刷子和塑膠袋等日常用品，十分有特色。
由於要做衣服，Sine每週至少會去一次菜市場，因為太常去了，很多攤販老闆都認識她，還主動跟她研究要選擇什麼材料打造會更像。「要思考如何用最廉價、最常見的東西打造出明星穿著，是最花費心思的部份！」她說。
而且拍完照後的衣服也不浪費，有時她在製作時就會順便吃掉一些，而多餘食材會跟家人一起吃掉，或分給鄰居，至於日常用品則會留起來，等未來再循環利用，絲毫不浪費。
現在靠著她的巧思創意，Sine接到很多不同的工作機會，還成了電視台美食節目主持人，月收入大約5萬至10萬泰銖（約4萬至8萬新台幣，實際金額隨匯率浮動）。身為1個大學生的她，非常滿意這收入。而身高僅155cm的Sine坦言最胖時有120公斤，但她還是很有自信，沒有刻意減肥，不過還是會運動，因為想把容易疲憊和煩躁的心情驅趕而已。
現在的她依然期許能當一個開開心心的美女，吃著好吃的零嘴，快樂過每一天。
延伸閱讀：泰國神仙顏值螢幕情侶 盤點三對話題CP
泰國名校宣布大學生可依性別認同穿制服 淺談泰國大學生穿制服與性平文化
越南恢復國際航班名單中有台灣？ 陳時中：剩時間在喬