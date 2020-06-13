梅蘭妮亞為兒晚入白宮？遭爆：其實在和川普重談婚前協議

美國現任第一夫人梅蘭妮亞‧川普（ Melania Trump ），在 2017 年延緩入住白宮，比丈夫川普還晚了 5 個月。當時梅蘭妮亞聲稱，是為了等兒子拜倫（ Barron Trump ）完成階段性學業，才會繼續住在紐約市。然而，最近卻有外媒出書爆料，說梅蘭妮亞當時其實是在忙著和川普重談婚前協議，希望替拜倫爭取到更好的待遇；不過有關說法遭到白宮駁斥，認為作者引述錯誤的消息來源。
綜合外媒報導，曾獲得普立茲獎的《華盛頓郵報》記者瑪麗‧約登（ Mary Jordan ），將於 16 日出版新書《她的交易藝術：梅拉妮亞不為人知的故事》（ The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump ），書中除了梅蘭妮亞從童年在斯洛維尼亞到現在入主白宮的經歷外，還驚爆在川普當選美國總統，以及看到競選過程中充斥的各種醜聞後，梅蘭妮亞提出書面修改雙方財務安排的請求，希望自己的親生兒子拜倫能獲得合法的遺產份額，以及比異母的哥哥姐姐小唐納、伊凡卡及艾瑞克更平等的待遇，並參與家族企業經營等等。
作者還在推特上打下，唐納德‧川普聲稱沒有人比他更知道如何談判以達成好的交易，但梅蘭妮亞與之相比也並不遜色，她懂得利用槓桿操作使自己得到更慷慨的婚前協議。
此外，瑪麗‧約登也在書中寫到，梅蘭妮亞不可能沒有動過整容手術，因為替她工作的幾位攝影師都說看的到手術後留下的痕跡。
不過，第一夫人辦公室幕僚長葛瑞珊（ Stephanie Grisham ）對此已於 12 日發出聲明，聲稱：「又出現了一本以不實內容與消息來源描述川普夫人的書。這本書應該被歸類為虛構小說」。