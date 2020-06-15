陸排行第6「美的集團」創辦人驚傳遭挾持　兒渡河報警

高齡 78 歲的中國著名家用電器大型綜合企業「美的集團」創始人何享健， 14 日驚傳在家中遭數名歹徒以爆裂物挾持，其子趁歹徒不備逃出求救，目前就該集團內部人士透露，何享健並無大礙，美的集團官方微博也發文表示感謝各界關心。
綜合陸媒報導，當地公安於 14 日傍晚 5 點 33 分獲報，廣東順德北滘君蘭國際高爾夫生活村 A60 號遭人闖入，還疑似攜帶爆燃物品。何享健一度遭到挾持，而他的兒子何劍鋒，則找到機會從自家別墅旁邊的河中游泳渡河報警。
從網路上流傳的相片和短片可以看到，當日下午生活村附近有多名警員守候，深夜則有消息指出入室歹徒已被警方控制並帶離，只不過有關影像尚未經過證實。
港媒《香港 01 》引述大陸傳媒「鈦媒體」的內容，美的集團內部人員向傳媒表示「一切平安，等集團公佈」，而美的集團則暫未作正式回應。另有香港《東網》指出，事發的君蘭國際高爾夫生活村，是由美的集團投資開發的頂級豪宅社區，離美的總部步行只需 20 分鐘。
據了解，何享健在中國富豪榜中排行第 6 ，在 2020 年中國胡潤研究院全球富豪榜則排名第 41 位，身家達 255 億美元（約新台幣 7571.4 億元）。
美的集團官方微博於 15 日清晨 7 點多發文，僅稱「感謝公安，感謝媒體和社會各界的關心」，廣東佛山市公安局微信則 po 文表示「事主平安」，已捉獲 5 名涉事嫌疑人。