被疫情折騰近5個月不能做生意！香港迪士尼18日將重開

新冠肺炎疫情肆虐全球，給各國的航空、觀光旅遊業都帶來嚴重打擊，香港迪士尼樂園於 1 月下旬為了因應疫情而關閉，時隔將近 5 個月，終於將在週四( 18 日)重新開放，不過遊客入園得遵照園方防疫相關指示。
香港迪士尼於官網上宣布，樂園重開後，遊客須透過迪士尼樂園網站進行預約並提出健康聲明，同時樂園內大部分遊樂設施、商店及餐廳也會實施人數管制。所有賓客進園時，必須通過體溫檢測及配戴口罩。
公告並稱，所有賓客須於到訪前的 7 日內進行預約，首波復工遊客，除有特殊會員身分者外，可於 6 月 16 日中午 12 點開始預約。重開時，樂園各處的排隊區、餐廳、遊樂設施、以及其他設施，均會實施社交距離措施。至於迪士尼朋友與賓客近距離互動及合照，將會暫停。
因為疫情，全球 6 間迪士尼樂園都在過去數月相繼關閉，最先恢復營運的是上海迪士尼樂園，已於上月 11 日重新開放。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。