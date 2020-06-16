朝鮮半島局勢緊張！北韓再嗆：將於非軍事區重新部署兵力

南北韓關係在最近幾週持續惡化，北韓方面頻頻透過官媒對青瓦台和美國華府放話，威脅將結束握手言和的狀態，致力於發展自身武力對抗。北韓官媒16 日又再發文，揚言將在已去武裝化的兩韓交界處重新部署兵力，並向南韓方面派發傳單。
根據《韓聯社》報導，北韓人民軍總參謀部 16 日透過官媒《朝中社》發聲，宣布將在兩韓非軍事地區重新部署兵力。人民軍總參謀部稱，平壤密切關注南北韓關係日趨惡化的情勢，軍方已做好萬全的備戰狀態，能對黨和政府採取的對外措施，提供「有力」的支持。
該公報並聲稱，軍方已接到黨中央委員會和統一戰線部等，負責「對敵事務」的部門，關於重新部署兵力並加強對南韓戒備的意見。此外，軍方還接到有關「開放地上戰線和西南海上的多個地區並採取安全措施，積極配合各界人民稍後對南韓大量散發傳單」的意見。
北韓近日連串舉動，被視為是對脫北者團體於 2 國邊境以氣球等方式偷送傳單到北韓境內的報復。金正恩胞妹、北韓黨中央組織指導部第一副部長金與正，此前已下令切斷南北韓一切通話管道，甚至放話若南韓繼續放任不處置的話，就要撕毀 2018 年 9 月南北韓雙方簽訂的軍事協議。
對此青瓦台則呼籲盡快恢復對話。南韓統一部部長金鍊鐵、外交部也陸續發表聲明，表示政府對當前局勢嚴正以待，強調雙方都應遵守過去達成的軍事等協議，勿草率訴諸武力。