趕出門驚覺「樓梯整個不見」　陸男傻眼：房東忘了通知我

早上匆忙趕上班、上學，忘東忘西難免遲到，但若是打開房門要往下衝，卻發現整座樓梯竟憑空消失，大概任誰都會覺得離譜。中國大陸浙江 1 名男子近日就分享了自己的遭遇，房東要替房子施工竟未事先通知，而整個工程又要花 4.5 天的時間，差點就讓他困在 5 樓無法脫身。
綜合陸媒報導，浙江台州市的張姓男子，13 日在網上爆料，聲稱當天早上趕著出門上班時，推開門竟發現樓梯全被打掉，而自己事先竟一點不知，若一時不察，說不定就掉下樓了，氣的他拍片上傳，要讓網友們評評理：「各位老鐵，你們給我支個招，讓我知道我要怎麼下去，怎麼去上班？」
所幸後來他發現，大樓外牆上有設置 1 座施工用的簡易旋轉鐵梯，可以讓他攀爬後、再用條木樓梯下樓，但生活變得很不方便，而且也有點危險。
事後他向房東詢問，才知道房東打算將原來的木質樓梯改建成水泥樓梯，但不知怎麼搞的，竟會忘了事先通知他一聲。
對於張姓男子的遭遇，許多網友都直呼離譜，紛紛問：「這租房制度也太不靠譜了，都不通知一下的」、「我曾經夢到過這樣的情景，竟然在現實中出現，真是夢幻的 2020 」；但也有人質疑：「住戶難道都沒有被施工聲吵醒嗎」、「那個螺旋鐵梯不太像一下子就蓋好的」。