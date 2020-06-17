中印邊境爆衝突！20名印度軍人身亡　解放軍反控印軍挑釁

拉達克加萬谷（ Galwan Valley ）

中印兩國近來情勢緊張，雙方軍隊於 6 月 15 日在邊境地區再次爆發衝突，造成 20 名印度軍人身亡，另有媒體稱有 43 名解放軍死傷。目前兩國都呼籲彼此冷靜，以對話化解分歧。印度軍方 16 日發表聲明指出，除了先前曾公布 3 名印軍死亡，之後又有 17 名印軍傷重不治。另外當地媒體《今日印度》（ India Today ）引述 ANI 通訊社報道，有 43 名解放軍死亡或受到重傷，但北京政府並未公布死傷人數。印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（ Anurag Srivastava ）在同一天發表聲明稱，中印軍方高層在 6 日經過「建設性和有成效」的會晤，已達成緩和局勢和邊界對峙降温等有效且積極的共識，原本期待雙方協議可順利執行，但中國卻單方面偏離雙方就實際控制線所達成的共識。斯里瓦斯塔瓦表示，中方單方面改變當地現狀，才會導致雙方在 15 日晚間爆發衝突，並造成人員傷亡，如果中方能恪守高層協議，可以避免這次的死傷。他強調印度期盼保持邊界和平及透過對話解決分歧的必要性，但也會堅定維護印度主權和領土完整。中國解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校就事件發表聲明，反控印度軍方違背承諾，越過實控線非法活動，蓄意發動挑釁攻擊，最終導致雙方爆發激烈肢體衝突，並且造成人員傷亡。他強調，中國要求印度嚴格約束前線部隊，立刻停止侵權挑釁行動。中印雙方陷入各說各話的狀態，短時間內衝突恐怕仍不會落幕。