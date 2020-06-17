宏都拉斯總統、第一夫人雙雙確診　境內累計逾9千例

宏都拉斯總統葉南德茲（ Juan Orlando Hernández ）當地時間週二（ 16 ）晚上表示，他確定其新型冠狀病毒（ COVID-19 ）篩檢結果呈陽性，但症狀輕微無礙於繼續處理職務。
據《華盛頓郵報》報導，葉南德茲透過電視宣布自己確診的消息，並表示，由於本身的工作，他一直沒辦法完全待在家中，現在他會改採取視訊媒體、電視網路玩工作。葉南德茲表示自己將繼續接受醫學評估，目前醫生們建議他休息。
葉南德茲連任總統剛滿兩年，他的政府在 3 月中對全國實施嚴個的宵禁以減緩 COVID-19 疫情，但大約一週前因為經濟受到嚴重打擊重新開放。而葉南德茲本身也是位充滿爭議的總統，包括 2017 年大選違規、被指控與毒梟勾結、去年消減政府撥款而引起國內老師、醫生聯合大規模示威。
宏都拉斯政府表示，第一夫人、葉南德茲的妻子安娜（ Ana Garcia de Hernández ）也證實感染 COVID-19 但她是無症狀患者，正在家中接受隔離。
跟據約翰・霍普金斯大學（ Johns Hopkins University ）的統計，至 17 日下午 1 點，宏都拉斯境內累計 9178 例，其中 322 例死亡。
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