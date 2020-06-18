籲否決與香港的海底電纜！美司法部：可改連台灣和菲律賓

美國司法部曾於 4 月初時，建議聯邦通信委員會（ Federal Communications Commission，FCC ）批准 Google 母公司 Alphabet Inc 提出的要求，在未來半年使用連接美國與台灣的跨太平洋海底光纖網（ Pacific Light Cable Network，PLCN ），而非連接香港的系統。該部於 17 日再度發表聲明，建議 FCC 拒絕太平洋光纜網絡系統的香港與美國之間的海底電纜連接，改連接台灣、菲律賓。
美國司法部於本月 17 日公告，出於對國家安全的考慮，以及對中國政府意圖獲取數百萬美國公民的敏感數據、海底電纜基礎設施越來越易開發豐富的數位環境等顧慮，建議 FCC 否決太平洋光纖網路連結香港的申請案。
該公告也指出，中國政府最近採取行動取消香港自治，並允許中國情報與國安部門在香港公開活動，這種情況下若將海底電纜與香港連結，將使北京得以收集來自美國的數據，不符合美國的國家安全或執法利益。
美國司法部亦表示，太平洋光纖網路的重要投資方雖然是香港註冊的企業，但其實是中國電信服務商「鵬博士電信傳媒集團」（ Dr. Peng Telecom & Media Group ）的子公司；若是改批准美國與台灣、菲律賓的海底電纜申請，工程主要是由 Google 與臉書子公司分別擁有與控制，中國並不具有所有權，對美國國安造成的威脅相對低。
先前曾有報導指出，雖然「鵬博士電信傳媒集團」不是中國的國營企業，但與華為關係複雜，加上電纜會直接連到香港，容易受到中國控制，因此美方反對該條光纖連接到香港。Google 與臉書因此在今年初決定申請改建 PLCN ，將另一端改為台灣以及菲律賓，以通過 FCC 的審查。