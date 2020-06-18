德肉類工廠爆新冠群聚已657例確診　居民：我們很生氣

隨著新冠肺炎疫情似有減緩，歐洲、美國、中國多地已陸續解封，但卻紛紛出現第 2 波疫情爆發的狀況。德國北萊茵-西發利亞邦（ Nordrhein-Westfalen ）居特斯洛郡（ Kreis Gütersloh ） 1 間肉類加工廠，近日驚傳大規模群聚感染，目前已知至少 657 人的檢測結果呈現陽性反應；不少居民也為孩子的健康、教育受到影響而感到十分生氣。
根據德國《明鏡週刊》（ Der Spiegel ）報導，當地 1 間名為托尼斯（ Tönnies ）的肉類加工廠，近日爆發解封後所知最大規模的群聚感染，當局於 16 日先對 1050 名員工進行檢測，至 17 日上午已有約 657 人呈陽性，約有 7000 名員工正在接受隔離檢測。
居民瑪格達萊納‧薩瓦茨基（ Magdalena Sawatzky ）受訪時表示，自己在週三早上收到托兒所的停課電話時，才驚覺當地爆發疫情，而她的兒子本打算週四就要在那慶祝生日：「我非常生氣。」鄰近該座肉類加工廠的學校、日托中心暫時關閉，當地首長認為，關閉學校和日托中心非常重要，因為肉類工廠裡有許多員工的孩子都還年幼，並在上述機構就學或接受照護。
報導並指出，有分析認為這波疫情爆發的原因，除了肉類工廠內部氣溫低之外，可能也跟來自東歐的外籍移工在狹窄的空間內工作，還集體生活在宿舍內有關；但這說法遭到廠方否認，聲稱公司雖安排移工住在一起，但人數都有控管，每戶公寓必須少於 10 人。
由於托尼斯是德國重要的肉類供應商，若全面停產，德國或將銳減 20％ 的肉品產量。不過包含瑪格達萊納‧薩瓦茨基在內，許多居民都認為，比起孩子的教育、健康受到威脅，暫時沒有肉吃並不是嚴重的事，甚至還為此前去工廠抗議，要求政府和廠方做出有效的抗疫管理，目前廠方已暫停牲畜屠宰作業。
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