陸委會說明香港援助專案　負責辦公室7月1日開始營運

香港自從去年爆發反送中風波，到近日北京通過「港版國安法」，也引起部分港人離鄉赴外地的打算，台灣方面，陸委會於今天( 18 日)表示，為因應北京強推港版國家安全法造成的變局，依總統及院長指示規劃的「香港人道援助關懷行動專案」，已奉行政院核定，執行本專案所建置的「臺港服務交流辦公室」並將於 7 月 1 日正式營運，以提供港人便捷服務與必要照顧。18 日的例行記者會上，陸委會主委陳明通聲稱，在經過跨部會協調、資源整合後，將由台灣政府挹注必要經費，為進入臺灣、需要協助的港人、香港跨國企業及國際法人團體，提供親切、便捷的服務及基本照顧，並吸引香港資金及專業人才，壯大臺灣經濟發展。陳明通並指出，執行本專案的「臺港服務交流辦公室」，設有「諮詢服務」、「專案管理」及「行政庶務」等 3 個組別，其中「專案管理」組的部分，處理業務又分成「強化港人來臺服務專案」、「援助關懷專案」、「跨國企業及國際法人團體來臺專案」，以提供港人來臺就學、就業、投資創業、移民定居，以及跨國企業、國際法人團體來臺等專案諮詢與協處服務；同時也會在兼顧國家安全前提下，依據既有法律規範及公私協力的方式，務實處理港人人道援助及關懷事宜。有關「援助關懷專案」，有鑑於反送中活動後，來台港人數量有增加趨勢，陸委會說明，進入臺灣之香港居民，若有《香港澳門關係條例》第 18 條之情形，已訂定相關處理作業準則，協同相關部會，審酌個案安全與自由受緊急危害之程度、需給予援助之必要性，作成適當決定，報請行政院專案處理（《香港澳門關係條例施行細則》第 25 條）。陸委會強調，本專案的實施，充分展現政府對港人守護民主自由人權的支持，以及關懷港人的決心與善意，因此辦公室其中一支服務專線號碼2700-3199，即代表台灣對香港的善意久久，也象徵各方所堅守的普世價值將綿長亙久。至於預算上限等問題，陸委會則稱每個個案狀況不同，將會各別報請行政院以專案處理，因此目前尚無明確預算數字可告知。