川普再放話！聲稱保留與中國「完全脫鉤」的選項

美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ），與中共中央政治局委員楊潔篪 17 日在夏威夷會談，楊潔篪表示願兌現第一階段貿易協議的所有義務，美國貿易代表賴海哲（ Robert Lighthizer ）也表示，雙方協議未有減弱跡象。然而，美國總統川普卻在推特上表示，美國會根據情況的不同，維持與中國「全面脫鉤」的政策選項。
綜合外媒報導，美國貿易代表賴海澤 17 日出席參議院財政委員會聽證會時表示，期望中國會遵守首階段貿易協議承諾，還稱與中國「脫鉤」並非可行方案。但過不久，川普就在官方推特上發文，打下：「不是貿易代表賴海哲的錯（昨天在委員會），可能是我自己沒說清楚，但美國肯定有維持政策的選項，在不同的情況下，與中國完全脫鉤。」
由於川普的政策走向，是鼓勵、敦促美國企業將生產線遷回國內，與賴海哲承認美中關係密切無法脫鉤的說法不一致，而這也不是川普頭一回喊著要和中國脫鉤；他在 5 月中旬接受《福斯新聞》專訪時就曾表示，對於中國，美國有很多可行的措施「包括全面切斷與中國大陸的關係，若這樣麼做，可讓我們省下 5000 億美元」。
在接受上述專訪後不久，川普又在記者會上公開抨擊，說美中貿易協議的墨跡都還沒乾，新冠疫情就席捲了美國和全球，所以他對美中貿易協議的看法已和 3 個月前有所不同，並不曉得之後會如何；又指責中國未能及時抑止病毒傳播，導致疫情蔓延全球，「他們送給我們 1 份大禮，非常差勁的禮物」。