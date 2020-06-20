哥本哈根峰會提港台！蓬佩奧籲歐洲：勿為北京背棄民主

「哥本哈根民主高峰會」視訊會議，近日正於丹麥首都哥本哈根舉行，由於新冠肺炎全球大流行，與會者只能透過網路和視訊發表演說；繼我方總統蔡英文分享台灣防疫經驗、未來民主發展後，美國國務卿蓬佩奧( Mike Pompeo )也在會議中表示，美國密切關注香港狀況，又呼籲歐洲國家應秉持自身價值觀，若過分依賴、迎合中共，便是背棄了民主。綜合外媒報導，蓬佩奧在 19 日的會議上，以「流氓」、極權國家等字眼形容中共，聲稱北京要求各國配合，不聽話就懲罰，而他對北京政權的看法，並沒有因為與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪日前在夏威夷會面而有太大的改變，美國將觀察中國後續舉措。蓬佩奧也向歐洲國家呼籲，中共正試圖建立能迎合北京需求的規則與方式，歐美都需特別小心來自中國及其國有企業的投資，以免遭經濟入侵，並警告歐洲如果過分依賴、甚至迎合中國，便是背棄了民主。至於台灣，蓬佩奧聲稱，美國一直在努力讓台灣至少以觀察員身分參與世界衛生大會（ WHA ）， WHA 還有 11 月的會議，應該讓台灣參與，相信台灣的抗疫經驗、優良的技術和製藥能力，對全球抗擊疫情會很有幫助。在談到香港議題時，蓬佩奧則表示，若北京將香港變成如上海那樣的內地城市，美方也將視香港為普通的中國城市，不再讓香港享有政策優待，所有美國與香港簽訂的協議都會受到影響，而 9 月將舉行的立法會選舉也會成為美國評估香港自治與自由的重要指標，美方也正在訂定名單，判斷哪些人要為遏制香港的自由負責。