全球新增逾15萬例創單日新高！世衞警告：病毒大流行加速

新冠肺炎疫情仍在全球持續，截至台灣時間 20 日上午 9 點，全球已有 8637901 人確診、 459399 人死亡。世界衞生組織警告， 18 日的新增病例超過 15 萬起，創單日新高，目前世界正處於新的危險階段，新冠病毒大流行正在加速。
綜合外媒報導， 19 日在瑞士日內瓦的記者會上，世衛秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）表示，目前全球有許多地方的疫情都還未受到控制，近半數的新增病例來自美洲、南亞及中東，都有大規模爆發的現象，18日的新增確診更超過 15 萬人，再創單日新高，顯示疫情嚴峻。
譚德塞警告，全球正處於 1 個「危險的新階段」，必須繼續實施限制措施，以遏止病毒擴散，繼續保持社交距離並配戴口罩，做好邊境防疫工作。
至於近來備受關注的北京疫情，世衞則稱中國已分享最近在北京出現的新冠病毒基因序列，顯示與歐洲的病毒株密切相關。不過，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（ Mike Ryan ）表示，各地傳播的病毒株不同，大流行期間病毒在全球流動，不代表歐洲就是病毒源頭；萊恩也透露，北京的病毒基因序列顯示為人傳人，而非由動物直接傳播給人類。
目前美國確診例破 220 萬，仍是全球第 1 大疫區，累計死亡逾 11.8 萬人。此外，巴西確診病例也突破 100 萬例，僅次於美國，成全球第 2 個病例破百萬的國家。
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