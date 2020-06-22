曾求助習近平？白宮顧問駁：川普是歷來對中國最強硬總統

美國總統川普的前國家安全顧問波頓（ John Bolton ），近日即將出版「事發之室－白宮回憶錄」（ The Room Where It Happened : A White House Memoir ）一書，爆料許多川普政府不為人知的祕辛，甚至透露川普曾為了連任而向中國國家主席習近平尋求幫助、習近平亦曾要求川普阻止蔡英文赴美國訪問等，引發熱議。對此白宮貿易顧問納瓦洛（ Peter Navarro ）則與以駁斥，強調川普是美國歷任對中國態度最強硬的總統。
根據美國《國會山莊報》( The Hill )，納瓦洛 21 日接受美國《 CNN 》談話性節目「美國國情」（ State of the Union ）訪問時，反駁了波頓在其回憶錄中對川普總統的指控，而且波頓所說的場合，自己當時也都在場。
除了否認波頓爆料內容，納瓦洛還痛批，不論波頓說了什麼，他對於中國的言論都「非常愚蠢」，因為川普對中國的強硬遠超過其他任的美國總統，堪稱美國史上之最。
波頓新書將出版、大爆前老闆川普料的消息傳出後，不但川普本人氣急敗壞，國務卿蓬佩奧( Mike Pompeo )、財政部長梅努欽( Steven Mnuchin )等人也都跳出來護航，怒批波頓是叛國賊、謊話連篇，猶如已分手的情人針對前愛人散發親密照的「色情復仇」。