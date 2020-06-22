中印邊境衝突不斷！專家曝印度犯「致命錯誤」：買這沒用

日前中國與印度在邊境的加萬河谷爆發流血衝突，造成印度 20 名軍人死亡、 76 人受傷，而根據印度高層透露，中國解放軍則至少折損 40 人，兩國緊張關係日益升溫。而在對立局勢當中，外媒報導稱印度空軍「緊急採購」了 33 架戰鬥機，就有專家對此表示，印度這項採購是犯下了錯誤，根本不該這麼做。

根據

《富比士》（Forbes）雜誌報導，自從

中印軍隊先前爆發 45 年以來最嚴重衝突，印度軍隊開始採購、增添國內武力，其中就替空軍增購了 33 架戰鬥機，包含 21 架米格-29 戰機（ MiG-29 ）和 12 架蘇- 30MKI 戰機（ Su-30MKI ），但專家卻認為不適合山區巡邏的蘇愷（Sukhoi）戰機完全是「錯誤決策」。

▲中印軍隊在喜馬拉雅地區並行。（圖／翻攝自 The Print ）

航空專家就表示，目前增購的軍武主要任務是在防守邊境，蘇-30MKI 戰機儘管在表現上令人印象深刻，但相較幻象2000 等西方戰機，卻缺乏必要的性能與戰力，也沒配備最新的精準空對地飛彈，就算從高海拔空軍基地出動，也無法有效支援印度在中印邊界「實際控制線」（ LAC ）的軍事行動。

而針對印度空軍究竟買蘇-30 的用意為何？航空專家也指出「這明顯是出自政治考量」，由於印度國營的斯坦航空公司（ HAL ）獲得授權，能夠在印度製造，只要軍方採購蘇-30 ，錢最後還是會回到印度企業的口袋，專家也提出建議，其實只要授權疾風戰鬥機能在印度製作，錢用在這裡還比較實在。（編輯：楊智傑）