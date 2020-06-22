砸2億娶女星、1年後離婚　山西富二代散盡500億淪敗家子

▲大陸女星車曉被稱為「不食人間煙火的女神」。（圖／翻攝自微博）

▲車曉與李兆會的世紀婚禮曾轟動一時。（圖／翻攝自微博）

▲李兆會曾被外界視為「天才」。（圖／翻攝自微博）

▲車曉駁斥離婚時曾拿3億人民幣的分手費。（圖／翻攝自微博）

▲車曉身材保持得宜。（圖／翻攝自微博）

大陸女星車曉因為外型清新脫俗，被稱為「不食人間煙火的女神」，現年 38 歲的她，過去曾有一段短暫的婚姻。車曉在 2010 年時，突然決定與山西首富李兆會結婚，耗資 5000 萬人民幣（約新台幣 2 億）的婚禮，轟動一時，也令她被戲稱落入凡塵。離婚後，她一直單身至今，感情生活相當低調。據大陸媒體報導，當時的車曉已經是個有名的氣質美女，與身價 40 億人民幣的山西富二代李兆會相遇，雖然李兆會肥頭大耳，卻對車曉一見傾心，認識後隨即展開猛烈追求。車曉與李兆會戀愛的細節外界並不清楚，只知道就在 2010 年的某一天，李兆會為了迎娶車曉，辦了一場 500 桌的婚宴，並且出動 200 輛禮車，另外送上 20 萬的萬金項鍊。這場世紀婚禮在當時轟動娛樂圈，也讓車曉一夕間知名度大增。這場耗資 5000 萬人民幣的世紀婚禮，至今為人所津津樂道，李兆會也因為車曉而廣為人知。其實，李兆會雖然外型並不突出，卻是一個有才華的人，他在最風光的時候，身家一度高達 125 億人民幣（約新台幣 500 億），而且這些錢不光是靠爸，而是靠他自己賺來的。李兆會 21 歲時，原本還是個富二代留學生，在澳洲念書，過著衣食無虞的生活，沒想到父親因一起糾紛，被人在辦公室用槍打死，逼得亳無接班準備的他，被倉促地推上舞台中央。當時沒人看好李兆會能好好經營父親留下的企業，沒想到他只用了 2 年時間，就把公司弄得風生水起，原本父親留下的 40 億資產，也在他手中滾出了 125 億，成為山西首富，也成了人人口中誇讚的天才。然而，很會賺錢的李兆會，卻敗在女人手裡。他對車曉一見傾心，為了討好女方，再多錢都捨得花。除了給車曉無上限的信用卡，更派出私人飛機帶著她到各地買買買，短短一年就花掉了起過 2000 萬人民幣（約新台幣 1 億）。用金錢來維擊的婚姻註定不會長久，更何況車曉並未對他有同等的回報，像是婆婆希望車曉息影，專心照顧家庭，車曉並不願意放棄事業，僅僅一年三個月的時間，這段婚姻就畫下句點。外傳車曉因為這一年多的婚姻，獲得了 3 億人民幣（約新台幣 15 億）資產，不少人私下稱她是拜金女，不過她曾公開駁斥「分手費」的傳聞根本是子虛烏有。離婚後的李兆會無心經營公司，對工廠不聞不問，不久後就破產了，還累積了許多債務，成為人們口中的「敗家子」，之後便消失在公眾的視線，沒人知道他的消息。至於車曉呢？她至今仍維持著演藝事業，身材保持得宜， 170 公分高的她，體重僅 45 公斤，是標準的骨感美女，完全不受離婚影響，把自己越活越美麗。