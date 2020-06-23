全球逾900萬確診　譚德塞：政治化害疫情、影響達數十年

新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至台灣時間 23 日清晨 7 點，全球已有至少 9057555 人確診、 470665 人死亡，由於各國統計數據更新時間、篩檢量能不一，真實數目可能還要更多。世界衛生組織( WHO )秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ） 22 日出席會議時表示，全球大流行也有政治操弄的因素在裡面，後續影響恐長達數十年。
綜合《路透社》等外媒報導，譚德塞 22 日在健康論壇線上會議中表示，缺乏全球領導能力與對抗病毒的團結性，是比疫情本身還要更大的威脅，而政治化因素也使疫情更加惡化。
譚德塞並稱，所有國家應將全民性的醫療保健作為優先目標，因為透過這次疫情，各國已了解到強大的醫保系統正是全球公共衛生安全、社會經濟發展的基礎。
此外，譚德塞也認為，疫情不僅是健康危機，也是經濟、社會、政治等全方面的危機，所帶來的影響恐怕在未來數十年都能感覺到，呼籲各界應更加團結抗疫：「在所有人都安全之前，我們每個人其實都不安全。」
雖然譚德塞在會議中並未明確指出何為政治化因素，但世衛近日確實遭受來自部分會員國的批評，特別是美國，數度指責世衛在應對新冠肺炎的表現上「太軟弱、太慢、太以中國為中心」，甚至切斷對世衛的資金援助；另外如澳洲等會員國則呼籲，應進一步檢視有關方面的防疫責任，對大流行的原因展開獨立調查。
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