造勢恐成病毒溫床？疫情未息照樣舉行　川普2幕僚確診

美國的新冠肺炎疫情在各州陸續宣布重開放後，似有回溫趨勢，至今仍是全球確診病例最多的國家，截至發稿時間為止已有 2306247 人感染、 120351 人死亡。尷尬的是， 4 年一度的總統大選 11 月就要舉行，川普無視輿論壓力而舉行造勢大會，結果先後傳出有與會幕僚確診，也讓川普的爭議再添 1 樁。
根據美國《 CNN 》報導，川普 21 日於奧克拉荷馬州的土爾沙巿（ Tulsa ）舉行疫情爆發來的第 1 場造勢大會，活動剛結束不久，川普競選團隊發言人默特（ Tim Murtaugh ）就在 22 日發表聲明，聲稱有 2 名造勢大會的工作人員確診感染新冠肺炎。
默特並表示，雖然有與會的工作人員確診，但他們在整個活動進行時都戴著口罩，在檢測結果陽性的消息出來後，主辦方也已立刻啟動了隔離和後續追蹤機制。
儘管染病人員有配戴口罩，但許多參加造勢大會的川粉都未真的落實防疫政策，而且早在造勢大會當天舉行前，就傳出有 6 名工作人員於會前的檢測中確診，但川普仍不願取消造勢活動，現在又再增加 2 名，使得與該場造勢活動有關的感染人數來到 8 名。
疫情尚未真正平息，川普政府仍堅持開放群眾活動，在土爾沙巿造勢大會登場前，甚至還規定支持者若要報名，必須先簽切結書，萬一自己因此感染新冠肺炎，不得控告川普本人、川普競選團隊以及活動單位。
不過，由於有不少青少年，疑似用抖音帳戶預約、保留了門票卻未前去的方式惡搞，導致該場大會的實際人數嚴重低於預期，也讓川普相當漏氣。
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