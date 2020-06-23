北京疫情好轉？陸專家：新發地市場人員發病「已近尾聲」

中國大陸北京市近日爆發新冠肺炎本土疫情，在連續 1 週接連傳出確診後， 21 日新增的 9 起病例為近日首次降至 10 位數以下。中國疾控中心副主任馮子健聲稱，新發地市場暴露人員發病「已接近尾聲」，整個疫情處於可控狀態。
根據《北京日報》等陸媒報導，中國疾控中心副主任馮子健， 22 日晚間接受《央視》節目《新聞1+1》主持人白岩松訪問，解讀北京最新疫情狀況。馮子健表示，由現在的病例發生數、確診數，再到新發病例的發病時間、發病曲線、來源分析來看，新發地市場暴露的人員已經接近尾聲，目前新發的病例主要是新發地直接暴露人員帶到社區造成的傳播，但是傳播水平非常低。
馮子健也稱，這次北京疫情算是發現的非常早，所以控制的夠力，有效控制了疾病蔓延，所以整個疫情是可控的。
至於北京市民所關心的食品安全問題，如洋芋片工廠傳確診等情況，馮子健則認為，目前並未發現有因加工食品而確診的病例，而且在工廠乾燥的環境下，病毒不容易存活，這方面的食品安全倒是不必太擔心。
此外，新發地市場環境樣本中確實有發現病毒，證明病毒在特定環境中發生嚴重污染，推測是有患者打噴嚏、咳嗽、說話時污染了公共物品，之後人手接觸被污染的物體表面，再接觸五官、黏膜，在流行病學稱為污染物傳播；但馮子健也強調，這尚非最後結論，還有待深入查證。
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