與台復交應無望　吉里巴斯親中派總統成功連任

Republic of Kiribati )，

南太平洋國家吉里巴斯(去年 9 月與我國斷交，雖然中間一度傳出在野黨希望能與台灣復交的聲音，但隨著該國親中派總統馬茂（ Taneti Mamau ）連任成功，復交應該無望。綜合外媒報導，吉里巴斯於本月 22 日進行總統大選，由於吉國總統馬茂去年 9 月才與我國閃電斷交，加上主張與北京建交的吉里巴斯執政黨 4 月才在國會選舉中大敗，而傳出在野黨欲跟台灣復交的消息，也讓昨天的選舉格外引人關注。只不過，馬茂仍以 26053 票比 17866 票，贏過支持與台灣復交的裴班努（ Banuera Berina ），並由大法官穆里亞（ John Muria ）宣布選舉最終票數與結果，據信裴班努也已在草擬敗選感言。吉里巴斯去年 9 月與台灣斷交後相隔僅 1 週，馬茂就與中國外交部長兼國務委員王毅，在紐約的中國駐聯合國代表團處會面，正式恢復兩國自 2003 年以來一度中斷的邦交關係並發表《中華人民共和國與吉里巴斯共和國關於恢復外交關係的聯合公報》，內容稱兩國同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則基礎上發展兩國友好關係；吉里巴斯也承認世上只有 1 個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。雖然吉里巴斯是個僅有 10 多萬人口的島國，但馬茂連任與否，除了牽涉兩岸政治及主權角力外，還象徵中南海在太平洋的戰略位置或將更穩固，影響的非僅有台灣的利益，也引發附近島國、乃至美國的關注。