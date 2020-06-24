7.4強震襲擊墨西哥！民眾驚惶奔逃　發布海嘯警報

墨西哥南部省分瓦哈卡州（ Oaxaca ）沿海地區，於台灣 23 日深夜 11 點半左右(當地時間 23 日上午 10 點 29 分)，發生芮氏規模 7.4 級的強烈淺層地震，當局因而發布海嘯警報；網上流傳的短片可看到，當地多棟建築物損毀，民眾驚惶奔逃至街頭，目前已知至少造成 4 人死亡。綜合外媒報導，美國地質調查局（ USGS ）觀測資料顯示，這起地震規模達 7.4 ，深度僅 26.3 公里，震央位於聖塔瑪利亞薩波蒂特蘭（ Santa María Zapotitlán ）西南偏南 12 公里，墨西哥中部、南部皆有感，連首都墨西哥城也明顯感受到搖晃，美國大氣海洋局（ NOAA ）還因此針對墨西哥、瓜地馬拉、薩爾瓦多和宏都拉斯發布海嘯警報。瓦哈卡州州長穆拉特（ Alejandro Murat ）表示，旅遊區瓦杜爾克（ Huatuico ）有 1 人在建築物倒塌時死亡，另有 1 人受傷，位於該州的一處小村莊則有 1 名村民被倒塌的房屋壓死。有民眾聲稱：「這次(地震)的感覺真的相當強烈，我們當時在醫院等候關於病患的資訊出爐，突然人們就開始尖叫，當我們意識過來時，看到周遭的東西都在搖晃。」有民眾拍到地震發生時，地面出現「一開一合」的情況，民眾驚慌從屋內奔逃至街上，耳邊伴隨著刺耳的地震警報聲響，部分建築物毀損，軍警出面收拾殘局。目前尚不確定確切的傷亡人數，當局正在調查詳細的災損情況。